El truco infalible de La Vecina Rubia para que no se te caigan las pezoneras

Tanto si tienes mucho busto o muy poco pecho, cuando te atreves a lucir un escote de infarto -ya sea en la espalda o en la parte delantera- y no quieres que se vea ninguna parte del sujetador, quizá te plantees qué hacer para que una brisa, un escalofrío o un rubor no te erice la piel y se te marquen los pezones en la ropa.

La Vecina Rubia lo tiene claro, las pezoneras son un accesorio que pueden resultar muy útil cuando eliges una prenda que tiene un escote muy pronunciado. Sin embargo, ¿qué debemos hacer para asegurar que no se vean y, peor aún, que no se muevan ni se caigan?

La influencer ha compartido en sus redes sociales el truco que ella pone en práctica y que le funciona muy bien. En NovaMás te explicamos en qué consiste.

Cómo sujetar las pezoneras y que no se muevan

Todas somos La Vecina Rubia. O eso es lo que a muchas nos gustaría; como mínimo, algunas de nosotras lo intentamos. Si eres una de las seguidoras de la influencer -tiene casi 3 millones en Instagram- seguro que te resultan familiares los trucos de belleza que comparte con su ‘chat de amigas’.

Desde su rutina para mantener en un estado envidiable su manicura, hasta los productos de cuidados para el pelo. Todos los trucos que utiliza se hacen virales. Y el último no ha sido para menos.

En sus stories compartió una foto en la que sale ella misma de espaldas -siguiendo su costumbre para mantener el anonimato- vistiendo un mono negro con un gran escote en la espalda.

Las reacciones no se hicieron esperar, el siguiente story que compartió la influencer era una captura de una pregunta que una de sus seguidoras le había hecho llegar "¿Cómo haces para que no se vea el sujetador por detrás?", a lo que ella complaciente le confesaba su personal truco: "¡No llevo! Yo tengo muy poquito pecho y me sirve simplemente con colocar unas pezoneras de silicona + cinta de doble cara para que no se mueva el escote delantero". El debate estaba abierto.

A partir de ahí, los stories de LVR se llenaron de reacciones de sus seguidoras elogiando su idea, pidiendo detalles de las pezoneras y de la cinta de doble cara que usaba, incluso algunas se atrevieron a contar anécdotas cuyo uso de las pezoneras les llevaron a sufrir el más espantoso ridículo.

Fue tal el éxito del truco, que La Vecina Rubia decidió fijar en destacados de su perfil una carpeta titulada 'Pechugas' -por la evidente semejanza de las pezoneras con esa parte de las aves- para recopilar toda la información relacionada con este truco. La más destacable: siempre poner las pezoneras sobre la piel muy seca.

El éxito de una influencer anónima

La Vecina Rubia cosecha éxitos allá donde pone la mira. Tiene una línea de complementos -agendas, bolígrafos, carteras y fundas de móvil, entre otros- que se pueden encontrar en las grandes superficies.

Ha diseñado colecciones cápsula en colaboración con grandes marcas, las prendas de ropa que usa cuando comparte sus estilismos en las redes sociales se agotan en cuestión de minutos y ‘Contando atardeceres’, su segunda novela -que todavía no ha sido publicada y solo se puede reservar- lleva semanas en el top ventas de los libros más vendidos de múltiples tiendas y plataformas online. Todo apunta que obtendrá el mismo éxito que el manuscrito que le precede ‘La cuenta atrás para el verano’.

Pero no solo hace viral los trucos de belleza, publicita sus productos o agota existencias de prendas, sino que también comparte iniciativas solidarias, difunde información contrastada sobre la Covid, terremotos o incendios; defiende un uso correcto de la Lengua Española y aboga por la sororidad y el empoderamiento femenino.

