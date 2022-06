El truco para atarte bien las alpargatas y que el lazo te dure todo el día

¿Eres una apasionada de las alpargatas, pero estás cansada de que se te deshaga o se te escurra el lazo hasta el tobillo?

Las aficionadas a las alpargatas, las esparteñas, los espadriles o las cuñas de esparto -como prefieras llamarlas- somos muchas y todas compartimos la misma inquietud: encontrar la manera de anudarlas para que al caminar no se deshaga la lazada.

La estilista, influencer y bloguera de moda Erea Louro siempre tiene el truco perfecto para salir de cualquier apuro. Siguiendo sus consejos ajustas fácilmente un vestido que queda grande, conviertes una chaqueta en un top o encuentras la manera de que no se enreden los collares cuando te colocas varios.

En esta ocasión, la estilista gallega ha publicado un vídeo en el que comparte su truco para que el lazo de las alpargatas te dure todo el día.

Cómo atar bien las alpargatas

"Lo primero que hay que hacer es coger el lazo desde atrás y llevarlo hacia delante", explica Erea Louro. A continuación, añade: "metemos el pie por el círculo y ajustamos bien". Parece sencillo, ¿verdad?. Eso sí, especifica que "es muy importante para que no se caigan que el primer cruce vaya hacia delante". Para acabar, cuenta que "después cruzamos atrás y hacemos el lazo donde más nos guste". ¡Y listo!

Cómo combinar alpargatas de esparto

El zapato tradicional artesanal queda divino con vestidos midi, faldas de cualquier patrón, bermudas y shorts porque tiene la capacidad de adaptarse a cualquier estilo. No obstante, las alpargatas tienen una contrapartida: todo lo que llevemos anudado a las piernas tiene un efecto óptico perjudicial ya que acorta la silueta.

Si te encantan las alpargatas anudadas y no estás dispuesta a renunciar a este tipo de calzado que ofrece mil posibilidades, te recomendamos que juntes todas las lazadas a la misma altura del tobillo, de esta manera quedará como una pulsera y evitarás que tus piernas parezcan más cortas de lo que son.

También te recomendamos que escojas una alpargata con cuña. Todos los zapatos con un poquito de tacón elevan el empeine, aportan altura y estilizan la figura.

Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura: si la alpargata tiene una puntera más afilada consigue contagiar un efecto de estrechez que favorecerá la largada de tus piernas, mientras que si la forma es más redondeada, se consigue el efecto contrario.

Personaliza tus alpargatas

Este calzado ofrece muchísimas posibilidades porque según el modelo de alpargata que elijas puedes adaptarlo a tu propio estilo. Puedes cambiar las cuerdas por pañuelos, sedas o telas estampadas según tu vestimenta.

A las cintas que van anudadas al tobillo puedes añadirles cuerdas de madera, de metal, de plástico… incluso puedes colgar de ellas pequeños cristales. También puedes coser flecos, bordados, sutiles detalles de crochet o cualquier otro complemento con el que te identifiques.

Alpargatas de esparto cómodas

Si has probado mil maneras diferentes de atarte las alpargatas y con ninguna te sientes cómoda, si has cambiado las cintas y no encuentras la tuya, si los tejidos se te clavan en las piernas y el cuero no va contigo e incluso si crees que debe haber una manera más sencilla de usar las alpargatas… ¡tienes razón! Vamos a enseñarte nuestra carta bajo la manga: sustituye las cuerdas por un elástico finito del color de la alpargata y ¡comodísimo!

