¿Quién es Carla Canadell? La catalana que viste a Beyoncé

Nos gusta hablar de mujeres rompiendo barreras y cumpliendo los sueños que tantas otras no han podido cumplir o ni siquiera imaginar. Quizás no te suene su nombre, pero Carla Canadell es el ejemplo perfecto de alguien que logra cumplir su sueño y dedicarse a lo que tanto le gusta. Y no es nada fácil estudiando diseño de moda en España. Una de esas ramas artísticas que siempre se mueve entre la precariedad y la falta de oportunidades.

Trabajar en la alta costura es todo un reto y más en España, donde apenas puede dedicarte a ello. De esta forma, y como ocurre en otras profesiones, las principales escuelas de diseño españolas recomiendan a sus estudiantes aprender nuevos idiomas y buscar prácticas en el extranjero, donde es más sencillo y quizás, con esfuerzo, paciencia y ganas, consigan acceder a alguna 'maison'. Esto es lo que hizo la protagonista de nuestro artículo.

Pero, ¿quién es Carla Canadell? Esta es la historia de la joven catalana que ha pasado de nacer y estudiar en Girona a trabajar en Ámsterdam y vestir a artistas de la talla de Beyoncé. Todo de la mano de un hito de la moda, la holandesa Iris Van Herpen.

De Girona a Ámsterdam, pasando por la Semana de la Moda de París

Carla Canadell nació en Girona en 1996. Después de cursar los estudios obligatorios, se formó en el Instituto Europeo di Design (IED) de Barcelona, participó en la 080 Barcelona Fashion y terminó haciendo prácticas para la marca Cortana. Tras ello, dudaba entre París y Bruselas, y finalmente decidió aprender una nueva lengua y cursar un máster en punto en la Académie Royale des Beaux-Arts, un centro multidisciplinar belga que es muy conocido por complementar la moda con otros campos del diseño. Sin embargo, el camino no fue nada fácil.

Todo iba bien, llegó a participar en una exposición colectiva en la galería Espace Vangerborght de Bruselas, pero terminó sus estudios y al regresar a Barcelona todo cambió. Llegó la pandemia del COVID-19, se quedó encerrada y picó a la puerta de cientos de casas de alta costura. Pero nada. Nadie le daba una oportunidad. Sin embargo, el pasado mes de enero finalmente aceptaron su candidatura en la escuela de la holandesa Iris Van Herpen.

Dos semanas después de recibir la noticia, Canadell se mudó a Ámsterdam y desde entonces no ha parado un solo momento. Ha estado trabajando en la colección de dicha firma para la Semana de la Moda de París, donde estuvo ultimando detalles desde el backstage. Pero sin lugar a dudar, el trabajo más destacado, y también ilusionante para ella misma, se trata de la producción del vestido de Beyoncé en el que ha participado.

Una catalana vistiendo a Beyoncé

La gira musical, que ha llevado por todo el mundo las canciones de Beyoncé, finaliza el próximo 10 de octubre en Kansas (Estados Unidos). Un auténtico tour que no solo ha contado con una enorme puesta de escena, los mejores bailarines o un sinfín de coreografías, también va acompañada de una estética futurista mezclada con la cultura queer y la música negra postmoderna. Y es que actualmente, los artistas han encontrado en la moda una forma de lograr impactar a sus seguidores en redes sociales con vídeos y fotografías.

De esta forma, para el tour 'Renaissance', 'Queen B' ha contado con firmas de moda que están actualmente en la cumbre. Además de colaborar con marcas y diseñadores de todos los países donde ha hecho parada durante la gira. Marcas como Alexander McQueen, Balmain, Moncler, Loewe, Courrèges o Paco Rabanne. Pero no solo eso, también ha querido dar protagonismo a diseñadores independientes como David Koma o la firma japonesa Anrealage.

No obstante, el exclusivo vestido de Van Herpen, en el que ha participado Carla Canadell, ha encandilado a todos por encima del resto. Un diseño sumamente onírico que, a día de hoy, ha sido catalogado como el más impresionante de toda la gira por parte de las principales cabeceras de moda de todo el mundo.