¿Qué es el Very Peri? Descubre el color estrella de este invierno

El año 2022 ya tiene su color oficial: el Very Peri. Así lo ha confirmado el Pantone Institute, la entidad internacional de referencia en la gama de colores. Si el año pasado el amarillo Iluminating y el lila arrasaron en la mayoría de tendencias, ahora el tono purpúreo ha dado paso a una nueva tonalidad que coge el lila como color base y lo mezcla con el azul. De este modo, en función del tipo de tejido de la prenda y la iluminación del entorno, la ropa de este color puede tener un tono ligeramente plateado.

Desde hace unos meses, el Very Peri se está abriendo camino para llegar a los armarios de todo el mundo y, de hecho, algunas influencers ya lo han fichado como la estrella de sus últimos looks. A continuación, te explicamos cómo lo llevan las it girls el Pantone del año.

Sara Baceiredo

En una publicación del mes de diciembre, la influencer de moda y fitness Sara Baceiredo, lleva una sudadera ancha con este color. Se trata de un outfit sporty chic que combina con unos leggins de deporte de Born Living Yoga en tono beige y unas deportivas clásicas de la marca New Balance, muy populares entre las influencers.

Inés Arroyo

A la emprendedora y propietaria de la marca de ropa Laagam también la hemos visto lucir el color Very Peri en su viaje a las Maldivas. Lo lleva en este precioso vestido largo de su marca, con mangas cortas con volumen y aberturas. Las tiras doradas son el broche final que confiere un toque totalmente isleño a este vestido.

Pilar de Arce

La estilista e influencer de moda, Pilar de Arce, se paseó por las calles de San Sebastián con unos increíbles pantalones plateados, que son de lo más rompedores. Sin embargo, el color Very Peri no es menos protagonista en este look: lo vemos en su abrigo combinado con un jersey de color morado intenso. Sin duda, el color plateado es un gran acierto para combinar el nuevo tono estrella de este 2022.

¿Cómo combinar el Very Pepi?

Las influencers nos han dejado ver que el Very Peri se acomoda a cualquier prenda y estilo, desde los más casuales hasta los más elegantes. Sin embargo, este es un color un tanto particular y, por lo tanto, antes de combinarlo con otras prendas, no está de más que conozcas algunas pautas básicas. Estos son sus grandes aliados en la paleta cromática:

Colores fríos : como plateados, piedra o beige.

: como plateados, piedra o beige. Colores de la misma gama , es decir, otros tonos púrpuras.

, es decir, otros tonos púrpuras. Colores básicos: como el blanco y el negro.

¿Qué quiere transmitir este color?

El nuevo tono Pantone, codificado con la referencia PANTONE 17-3938, lo han creado con la intención de transmitir “una actitud vivaz y alegre, y un dinamismo que fomenta la creatividad valiente y la expresión imaginativa”, según explica la misma institución en su cuenta de Instagram.

Pantone ha empezado a comercializar un brazalete para promocionar este color, del cual una parte de sus beneficios estarán destinados a causas benéficas.

Aunque el Very Peri es un color que aún se encuentra en fase de maduración, seguro que no tardamos en verlo en todos los escaparates y en los looks de las celebrities en las alfombras rojas.

