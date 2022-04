¿Qué es la regla de los tercios en moda para parecer más alta y delgada?

A veces, lucimos prendas de las cuales estamos enamoradas, pero no nos acaban de quedar del todo bien. A pesar de ser de tu talla, hay algo en ella que no se adapta a tu cuerpo. Eso es porque no le estás prestando la suficiente atención a tu figura.

Ya desde la antigüedad las proporciones han jugado un papel muy importante. La proporción áurea - que se aplica en la arquitectura y en el arte, entre otros - es la muestra de equilibrio y armonía perfecta. En fotografía, también se usa la llamada regla de los tres tercios, que da mayor protagonismo al centro de interés de la imagen gracias a la simetría. En moda, las proporciones también son las reinas.

La regla de los tercios

Esta técnica es considerada una de las más estilizadoras. Para poder aplicar esta regla, lo fundamental es dividir tu cuerpo en tres partes iguales. Normalmente, la fórmula se basa en medidas 1:3 y 2:3, es decir, dedicar un tercio a la parte superior y dos a la parte inferior.

Esos cortes son fundamentales, porque serán la guía imaginaria que deberemos usar para entender hasta dónde deberá llegar la prenda para conseguir esa proporcionalidad.

Para que puedas entenderlo mejor, sitúate frente a un espejo de pie y mírate. Dibuja mentalmente esos tres cortes. También puedes hacerte una foto y dibujar en tu teléfono esas medidas. Quizás así te será más fácil ver las diferentes porciones.

Medidas iguales

Es una técnica un poco contradictoria, porque encontramos la proporcionalidad buscando la desproporcionalidad. Comúnmente, muchas personas creen que lo mejor es dividir el cuerpo por la mitad, en dos partes, para estilizar la silueta. ¡Gran error! Con eso solo conseguimos restarle forma a nuestro cuerpo. Las tres partes que debemos obtener deben ser idénticas. De lo contrario, generaremos el efecto equivocado.

¿Cómo podemos conseguirlo?

Con cinturones

Este complemento juega un papel muy importante en esta técnica, ya que te permite ver fácilmente cómo afecta ese 'corte' a tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes un vestido con mucha caída, pero sin nada de forma, ajusta el cinturón en la parte superior, al límite del tercio. También lo puedes aplicar en camisas holgadas y faldas largas. Mira como lo hace la influencer Rocío Osorno.

Con chaquetas cropped

Para poder delimitar el primer tercio, las chaquetas cortas te lo van a poner muy fácil. Generalmente, el corte de estas coincide con el límite de tu parte superior, por lo que si las añades a tu look, vas a generar la sensación que buscamos. La actriz Paula Echevarría le da ese efecto a su look monocromático.

Con la ropa por dentro

En esos estilismos donde no conseguimos combinar un cinturón, podemos remarcar esos dos tercios inferiores metiendo la parte de arriba por dentro del pantalón. De esta forma, también conseguirás generar ese corte visual, sobre todo usando pantalones de talle alto. Así lo aplica Verónica Díaz en sus looks.

Con estos trucos, alargamos nuestras piernas y parecemos un poco más altas. Para que puedas comprobar el efecto en ti misma, sácate una foto luciendo las prendas de forma corriente y luego otra aplicando las técnicas.

Mira cómo lo hace la asesora de imagen Mariana Vázquez en su cuenta de Instagram @mariana_imagenpublica:

También podemos generar ese efecto usando distintos colores. De todas formas, debes tener en cuenta que cada persona tendrá sus cortes, ya que nuestros cuerpos y medidas son diferentes, por lo que tú debes ser tu propia referencia.

