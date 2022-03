La regla del 3x1 que debes saber antes de comprarte una prenda

Seguro que te ha pasado más de una vez: te enamoras a primera vista de una prenda y no puedes evitar comprarla. Luego, cuando llegas a casa abres el armario para encontrar un look que combine a la perfección con tu nueva compra, te das cuenta de que no va a ser una tarea fácil.

Aunque esta prenda se haya convertido en una de tus favoritas, encuentras pocas combinaciones con las que sacarle partido e intuyes que se convertirá en una del montón que terminará abandonada en el armario.

Para solucionar esta situación y que ninguna de tus prendas se convierta en un imposible, la personal shopper e instagramer Marta Escoda, ha difundido a través de su cuenta, @emquedabe, un vídeo en el que explica qué deberíamos tener en cuenta en el momento de comprar ropa para que podamos sacar partido a todas nuestras prendas.

Escoda se refiere a esta técnica como a la regla del 3x1. A continuación, te explicamos en qué consiste este método para que logres combinaciones perfectas.

¿En qué consiste la regla del 3x1?

La personal shopper, a través de su vídeo, recomienda aplicar esta técnica en el momento en el que compramos ropa para garantizarnos de que, realmente, serán prendas que vamos a usar con frecuencia. De este modo, y para poder asumir este objetivo, la ropa que compremos debe cumplir con estos dos requisitos:

3 conjuntos distintos

Escoda señala que cada prenda que compremos debe combinar con, al menos, tres conjuntos diferentes de nuestro armario.

3 ocasiones diferentes

Además, también es conveniente que las prendas sean versátiles y que las podamos llevar en diferentes ámbitos, ya sea en un contexto más formal, informal o incluso para salir de fiesta.

En definitiva, se trata de crear, con cada una de tus prendas, tres looks diferentes y que estos sirvan para distintas ocasiones. Tal y como dice Escoda, "una prenda para 3 looks".

¿Cómo combinar la ropa para ocasiones diferentes?

La personal shopper pone en práctica la regla del 3x1 cogiendo como ejemplo una camisa blanca. Basándose en esta prenda, Escoda enseña tres posibilidades de looks totalmente diferentes entre sí:

Look informal

El primer look es de estilo más urbano y para ocasiones del día a día, como, por ejemplo, para quedar con amigas. Para esta ocasión, Escoda combina la camisa blanca con unos jeans, un abrigo guateado en tono beige, con cinturón, y un bolso negro grande.

Look formal

Para conseguir un look formal, Escoda le da protagonismo a la camisa blanca y, simplemente, le añade unos pantalones negros de pinza (muy adecuados para el look de oficina) y unas manoletinas estampadas para aportar una nota de color al conjunto.

Look de noche

Los pantalones pitillos son una prenda que nunca falla en un look de noche. Por esta razón, y para esta ocasión, la personal shopper opta por combinar la camisa blanca con unos pitillos tejanos, una cazadora negra de efecto cuero, tacones altos y un bolso estilo clutch.

Ahora que ya sabes el truco para darle juego a tu ropa, nunca abandones ninguna prenda de tu armario.

