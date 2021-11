No pases frío: Nuevas formas de lucir botas altas y triunfar este invierno

Lucir pierna en la temporada de frío es uno de los grandes dilemas que se repiten cada temporada. Por suerte, cada año se afianzan todavía más las botas altas, una buena noticia para aquellas personas frioleras que no quieran renunciar a las faldas. Sin embargo, combinar este calzado no siempre es fácil, puesto que en muchas ocasiones, roba toda la atención de look. Aquí te dejamos algunas ideas de cómo combinarlas.

Con vestido o falda larga:

Es una de las mejores opciones para no pasar frío. Aunque parezca que combinar un tejido largo con unas botas altas no combina demasiado, aquí tenemos el ejemplo de Alexandra Pereira para convencerte. ¡Se ve divina! Otra famosa que ya se han unido a esta tendencia ha sido Sara Carbonero, que lució ese estilo en la presentación de su marca de ropa.

Con traje de chaqueta mini

Da un toque roquero a tu traje de chaqueta con unas botas efecto piel. Romperá con la línea formal y llamará la atención. Llevar medias o no, queda a elección del consumidor. En este caso, Maria Pombo ha optado por unas botas altas estilo "cowboy" que aporta ese toque extra a un look aparentemente sencillo.

Cediéndoles el protagonismo

Las botas altas llaman la atención y esa es una de las características que más nos gustan. Por eso, en lugar de pensar tanto cómo combinarlas, a veces es mejor cederles el protagonismo del look. Escoge un vestido corto, y añade las botas más altas que tengas. Ya estaría.

Con pantalones anchos:

Combinar un pantalón ajustado de tono neutro con las botas de tu preferencia es ir a lo seguro. Prueba a innovar eligiendo pantalones algo más holgados y verás como das un plus de estilo a todo el look. En este caso, Dulceida lo combina con un traje de chaqueta oversize.

Botas blancas

Para terminar no podíamos olvidarnos de las botas blancas que tanto se han puesto de moda. Podrás encontrarlas en todos los estilos. Nosotros nos quedamos con este ejemplo de Paula Echevarría, que las combina con un vestido de manga larga vaporoso. Perfecto para cualquier tarde de invierno.

Por último, recordar que la moda está para divertirse y expresar mediante la ropa nuestra personalidad. Estos son solo algunos ejemplos, pero no tengas miedo de experimentar con los estilos y colores.

