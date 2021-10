Dulceida revela qué es lo mejor que le ha pasado en toda su carrera en ‘Una caña con…’

Esta semana 'Una Caña Con...' nos trae a Dulceida, la pionera entre las influencers que se ha convertido en toda una exitosa empresaria, quien charla junto a Carolina Iglesias y Kikillo mientras disfrutan del mejor sabor de la cerveza. Y es que, en 'Una Caña Con...', Mahou confirma que los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor.

Aida le confiesa a Carolina qué siente cuando sus seguidores afirman que quieren parecerse a ella. La influencer explica que lo que siempre le viene a la mente es el hecho de que "tan poca gente conoce lo que es" su trabajo. A pesar de que asegura que "hay gente que sí lo pone en valor", hay otras personas que piensan que "es muy fácil y que te lo regalan todo".

Durante la conversación, Domènech se confiesa sobre si alguna vez tuvo miedo de contar que estaba con una mujer: "Sí, sí, yo estaba cagada, yo decía, bueno, voy a dejar de hacer cosas" puesto que "pensaba que había mucho más prejuicio en el mundo de la moda". Sin embargo, también revela que a día de hoy tan solo lo ha sentido una vez: "Nos habían cogido para una acción a las dos y de repente dijeron que preferían a otro tipo de pareja".

A pesar de que no se considera un referente como tal para las mujeres del colectivo LGTBI, Aida apunta que una de las mejores cosas que le han pasado a lo largo de todos sus años de carrera "es toda la gente que me viene y me cuenta sus historias, madres y padres que me han escrito".

