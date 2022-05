Los mejores looks para tu graduación: inspírate con estas 4 ideas

Llega la época más esperada de muchos estudiantes: las graduaciones. Es en estos momentos cuando más necesitamos un empujón o una guía a la hora de escoger una prenda para la ocasión.

Personalmente, creo que una graduación es el evento perfecto para lucirte sin limitaciones. Dentro de una cierta formalidad, en este evento tú puedes ser la protagonista sin preocupaciones o feos.

En mi caso, he tenido dos graduaciones hasta ahora, una del colegio y otra de la universidad, en cada una de ellas llevé cosas completamente distintas: para una elegí un traje y para la otra, un vestido midi. Ambos looks fueron ideales para la ocasión y cumplieron su función a la perfección. Hoy os voy a dar algunas ideas de looks para vuestra graduación.

Traje pantalón

Si eres de las que prefieren ir con algo cómodo, o los vestidos no son lo tuyo, sin duda, un traje estilo masculino será tu aliado perfecto. De diferentes colores, texturas y corte, el traje es la sinergia perfecta entre comodidad y elegancia. También es una gran opción -en la misma línea masculina- usar una blazer grande a modo vestido; conjuntada con unos buenos stilettos será un look rompedor, pero con clase.

Monos

Una prenda versátil y que estiliza a cualquier persona es un mono. Una manera muy sencilla de conseguir un look arreglado sin tener que comerse mucho la cabeza. Al tratarse, por lo general, de un look monocromático, es más divertido darle un toque de gracia con los complementos, dejándoles a ellos ser los protagonistas.

Vestido midi

Otra opción que es muy recomendable para este tipo de eventos son los vestidos midi. Sin llegar al punto de parecer un outfit de gala -como pueden pasar con los vestidos largos-, los midi dan un toque de elegancia y además acentúan la figura. Pueden ser tanto vestidos de estilo más desenfadado, como vestidos ajustados que permitan lucir la figura. Lo importante será que tú te sientas cómoda, sin olvidar que se trata de un acto académico y que exige un cierto decoro.

Faldas

Si en tu caso quieres conseguir un look bastante más formal, pero con un poco más de creatividad, un dos piezas será la opción ideal para ti. Una falda te dará más juego a la hora de vestirte porque te permitirá escoger diferentes colores y estampados para la parte de arriba y la de abajo. Además, podrás decidir a qué parte del cuerpo le quieres dar protagonismo: si eliges una falda ancha con un top ajustado, le darás importancia a tu torso y si escoges una falda ajustada, tus curvas serán las ganadoras de la noche.

No existe un código de vestimenta para la ocasión, pero sí que es una gran oportunidad de escoger un look que pasará a formar parte de tu historia y quedará en tu recuerdo. Así que escógelo con cariño, ¡y dale rienda suelta a tu creatividad!

