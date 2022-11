Looks de fiesta calentitos para no quedarte en casa durante la ola de frío

Cada vez que llega una ola de frío y hay un descenso notable de las temperaturas, nuestros planes de noche comienzan a flaquear. Y es normal, porque, no nos engañemos, salir con nuestro mejor outfit cuando hace una noche gélida, no apetece nada. Mejor quedarse en casa y ver una buena peli.

Sin embargo, la entrada de aire frío desde Siberia que se espera para los próximos días coincide, de lleno, con el inicio de la temporada de cenas de empresa, de amigos o familiares.

Diciembre es un mes de reuniones festivas y el frío no lo va a cambiar. Por eso, hace falta tener a mano un outfit infalible para salir de fiesta calentitas y que nada nos pare. La magia de las fechas navideñas se tiene que disfrutar haga el tiempo que haga.

Dicho esto, a continuación te dejamos varias opciones económicas para que la 'bestia del este' no te deje en casa.

Looks abrigados para salir de fiesta

Lo más importante para salir de noche arreglada y no pasar frío es tener un buen abrigo elegante, pero que abrigue mucho. De este modo, las prendas que llevemos debajo podrás ser algo más finas o escotadas.

Los abrigos largos y de pelo son la mejor opción, pero un plumas largo de un color oscuro también te salvará el outfit. Deberás buscar el modelo más todoterreno para invertir en esta pieza que se convertirá en un fondo de armario.

Si ya tienes localizado el abrigo, seguimos con las propuestas de looks abrigados.

Vestidos largos y de manga larga

En Zara hemos encontrado este vestido granate midi asimétrico, que tiene manga larga y el escote cerrado, por lo que tapará del todo la zona del pecho, evitando así que te entre el frío. Es una opción muy elegante que quedará fenomenal combinada con unas botas negras altas.

Su precio es de 39,95 euros y actualmente está agotado, pero pronto volverá a haber tallas. Si dejas tu email en la web, te avisarán cuando vuelva a estar disponible.

Vestido granate | Zara

Y para las chicas con tallas de la L a la 4XL, en H&M hay un vestido camisero de terciopelo con un fruncido en la botonadura que es de lo más elegante. También es midi y tiene las mangas extralargas con abertura. Su precio es de 24,99 euros.

Vestido negro de terciopelo | H&M +

Jerséis de fiesta

Otro básico para las celebraciones en invierno es un jersey festivo, como este de Mango de canalé tipo cropped, con flecos de cuentas. Muy elegante, calentito y combina con todo. Se vende por 49,99 euros.

Jersey punto | Mango

Otra opción es la que venden en Pull&Bear por 29,99 euros. También es cropped, pero de tejido tipo pelo con detalle efecto brillo. Está disponible en dos colores muy festivos: oro y morado. ¿Cuál elegirás?

Jersey fiesta pelo | Pull&Bear

Pantalón negro

Haga o no haga frío, el pantalón negro para salir de noche es un básico que no puede faltar en tu armario. Habitualmente pensarás en uno de pinzas, tipo traje, pero para los días en los que los termómetros no suben, apuesta por opciones como esta de Zara: un pantalón tipo mini flare, de lentejuelas y terciopelo. Cómodo, abrigado y elegante. Tan solo te hará falta una camiseta básica de cuello alto para tener un auténtico "lookazo". Su precio es de 29,95 euros.

Pantalón terciopelo | Zara

Aunque si quieres una prenda más versátil, mejor opta por un pantalón efecto piel, como este best seller de Stradivarius que cuesta 25,99 euros. Es recto, de talle alto y, lo más importante, muy calentito.

Pantalón efecto piel | Stradivarius

Y si llueve, este pantalón de charol de Pull&Bear será la mejor opción. Se trata de un tejido que empapa poco -y que también transpira poco- por lo que no pasará ni el agua ni el frío. Su precio, además, es muy económico: 22,99 euros.

Pantalón charol | Pull&Bear

El detalle final

Otra opción para salir en los días más fríos es elegir el pantalón y el jersey negro que más abriguen de tu armario y añadir al outfit este cinturón con hebilla de brillos de Lefties. Por menos de 10 euros tendrás el look solucionado.