Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026 en Zara, HyM, Mango y El Corte Inglés

El año 2026 está a la vuelta de la esquina y con él llegan las ansiadas rebajas de invierno. Después de las comidas, cenas y de habernos gastado un dineral en regalos de Navidad y Reyes, llega ese momento en el que muchas aprovechan para darse un capricho pendiente o renovar prendas del armario que ya piden jubilación.

Aunque cada comercio puede elegir libremente su periodo de descuentos, en la práctica hay una fecha que se repite año tras año y que las compradoras más expertas tienen marcada en rojo: justo después de Reyes. El 7 de enero vuelve a perfilarse como el gran punto de arranque de las rebajas de invierno.

Inditex: Zara, Stradivarius, Pull and Bear o Bershka

Todo apunta a que el grupo Inditex seguirá el mismo patrón de otros años. Marcas como Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Bershka u Oysho suelen adelantar el inicio de las rebajas al 6 de enero por la tarde en sus aplicaciones móviles y páginas web.

Las horas exactas se anuncian normalmente unos días antes y, como es habitual, Zara suele ser la última en activar los descuentos online. Ya el 7 de enero, las rebajas llegarán oficialmente a todas sus tiendas físicas.

Tienda de Zara | iStock

Mango

Desde la propia página web de Mango confirman que el inicio de sus rebajas de invierno será el 7 de enero. Además, la firma anima a seguir los descuentos online, donde suele haber promociones y productos que no siempre llegan a las tiendas físicas.

Aunque el periodo de rebajas se alarga aproximadamente dos meses, desde la marca recuerdan que los artículos más deseados suelen agotarse en los primeros días, especialmente las tallas más habituales.

Mango | Gtres

HyM

En el caso de HyM, la firma ya tiene activada una venta privada de hasta el 50% de descuento para usuarios registrados, que estará disponible hasta el 1 de enero.

Después llegarán las rebajas generales para todos los clientes. Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, no se descarta que los descuentos comiencen incluso antes de Reyes, algo que ya ha ocurrido en otras temporadas.

HyM | iStock

El Corte Inglés

El Corte Inglés mantiene actualmente unas rebajas navideñas con descuentos de hasta el 40%, vigentes hasta el 5 de enero, pensadas para facilitar las compras de última hora de los Reyes Magos.

Si no llegas a tiempo, tranquilidad: las rebajas de invierno oficiales suelen arrancar el 7 de enero, siguiendo la tradición del comercio español.

El Corte Inglés | iStock

Qué será lo más buscado en las rebajas de invierno 2026

Aunque no existe una fórmula exacta para predecir el éxito de las prendas, sí hay indicadores que ayudan a anticipar qué volará de las estanterías. Según datos de Klarna, estos son algunos de los productos de moda que más han crecido en ventas en España durante 2025:

Vestido de punto calado (+644%)

Bolso de hombro de nailon (+432%)

Chaqueta con estampado de vaca (+429%)

Vestido marrón (+415%)

Camiseta marrón (+358%)

Top con estampado de vaca (+357%)

Falda marrón (+350%)

Camiseta con estampado de vaca (+349%)

Pantalones marrones (+260%)

Vestido con estampado de vaca (+256%)

Así que, si tienes prendas marrones o con estampado de vaca en tu lista de deseos para las rebajas de invierno 2026, conviene estar atenta desde el primer día para no quedarte sin ellas.