Katy Perry acapara las miradas en París con una provocativa cazadora que tiene truco

Esta semana, Katy Perry se encuentra en París con motivo del Vogue World 2024, el desfile anual de la famosa revista que este año se ha ubicado en la emblemática Place Vendome de la capital francesa. En este espectáculo festivo, se pudo ver a la famosa cantante desfilando junto a otras celebridades como Kendall Jenner y Sabrina Carpenter.

En esta edición, la temática giraba en torno al deporte y se rescataron antiguos diseños de grandes casas de moda como Balmain, Maison Margiela, Off-White, Simone Rocha y Jean-Paul Gaultier. Perry sorprendió a todos los asistentes luciendo un vestido de archivo de Luar que dejaba ver su cuerpo desnudo, cubriendo estratégicamente solo las partes esenciales con cortes geométricos que formaban la figura de flores. Este "naked dress" se completaba con una falda confeccionada con rosas de tul bordadas.

Katy Perry desfilando en Vogue World 2024 | Getty Images

La cazadora trampantojo de Katy Perry

La tendencia "naked", es decir, llevar prendas que dejan ver el cuerpo, no se quedó solo en el desfile. Katy Perry se ha dejado ver por las calles parisinas con un look informal que, usando la técnica del trampantojo, nos ha hecho creer que la artista de Hot and Cold iba enseñando de más.

El trampantojo es una técnica artística utilizada para crear ilusiones ópticas que engañan a la percepción del espectador. En su caso, se trata de una cazadora tipo biker que lleva estampada la fotografía de un escote femenino, simulando que la cantante lleva la prenda de abrigo demasiado abierta. Perry combinó la chaqueta hiperrealista con unos elegantes pantalones negros, también con un diseño pintado, y tacones de plataforma transparentes.

Katy Perry con una original cazadora en París | Gtres

Nueva música

Después de un tiempo alejada de los escenarios, Katy Perry ha sorprendido recientemente a sus fans con una emocionante noticia: ¡regresa a la música! Desde el lanzamiento de su canción Electric en 2021, la cantante no ha vuelto a sacar nuevo temas y ha estado enfocada en su papel como juez en American Idol y en su vida como madre.

Sin embargo, parece que su temporada de reflexión ha llegado a su fin y la artista californiana está lista para iniciar una nueva etapa en su carrera con un sencillo titulado Womans World, que se lanzará el 11 de julio, seguido por el estreno de su video oficial el día 12.

Aun en París, Perry ha usado la moda como herramienta de promoción de su nuevo sencillo. Su más reciente atuendo ha sido un mini vestido rojo de una manga, que llevaba una larguísima cola del mismo color con la letra de Womans World estampada.