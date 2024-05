Katy Perry muestra imágenes inéditas de su embarazo: El test positivo y cómo se lo dijo a Orlando Bloom

Katy Perry ha compartido este domingo, en honor al Día de la Madre en Estados Unidos, algunos de los momentos más especiales de su cuando estaba embarazada de su primera y única hija, Daisy Dove, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

La cantante ha compartido en su perfil de Instagram una serie de fotografías nunca antes vistas, cargadas de emotividad y belleza. Comienza con la imagen del test de embarazo original en positivo, revelando el momento en que descubrió que sería madre. También ha compartido una captura de pantalla de una videollamada con Orlando, en la que ambos lucen sonrientes mientras él recibía la feliz noticia. La cantante explicó que optó por este método para comunicarle la noticia, ya que él se encontraba en Praga grabando la segunda temporada de la serie Carnival Row.

Posteriormente, podemos apreciar un vídeo en el que Katy sorprende a Lionel Richie, cantante y padre de Sofia Richie, junto a Luke Bryan, sus compañeros en American Idol. Además, ha compartido un emotivo vídeo del momento en que escuchó por primera vez los latidos del corazón de su bebé.

Finalmente, ha publicado varias fotos que documentan el progreso de su embarazo, mostrando cómo crecía su barriga. Orlando no pudo más que reaccionar con tres corazones ante esta publicación que deja patente el disfrute de Katy Perry en su maternidad.

Bajo este variado repertorio de momentos únicos e irrepetibles, la cantante ha querido dedicar unas palabras en honor al día de las madres: "Hoy le dije a mi madre que el día que me di cuenta de lo mucho que me amaba fue el día que tuve a mi propia hija, Daisy Dove... no hay nada como el amor de una madre... nunca lo des por sentado... Feliz Día de la Madre a todas las madres y cuidadoras — como quieras" — escribió.

Orlando Bloom, Katy Perry y su hija | Gtres

No, no vuelve a estar embarazada

Aunque resulte difícil de creer, esta publicación ha causado un poco de revuelo entre sus seguidores. Resulta que algunos de sus fans se asustaron o se alegraron al pensar que la cantante volvía a estar embarazada. Esto se debe a que la primera foto era un test positivo, lo que llevó a muchos a creer que estaba anunciando su segundo embarazo. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que era solo el test que había utilizado cuando se enteró de que estaba embarazada de Daisy.

Sus seguidores dejaron comentarios divertidos como: "¡Me asustaste!", "Mujer, tómalo con calma, pensamos que venía otro bebé", o "Por un segundo pensé que íbamos a tener KP2, el bebé".

Su hija con Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación en 2016. Fruto de su unión nació su única hija en común, Daisy Dove, el 26 de agosto de 2020.

Desde que la pequeña llegó al mundo hace cuatro años, Katy Perry y Orlando Bloom siempre se han preocupado por preservar su privacidad. No comparten fotos de Daisy Dove en las redes sociales ni la incluyen en sus proyectos profesionales.

A pesar de esta discreción absoluta, la cantante de 39 años hizo partícipe a la pequeña de su último espectáculo en Las Vegas en 2023, al dedicarle un cariñoso mensaje: "Te amo mucho, eres mi mejor amiga y me alegra que estés aquí".