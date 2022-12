Gift Ideas: la nueva opción de la app de Zara para acertar con tu regalo navideño

Cuando faltan pocos días para Navidad, los centros y ejes comerciales se llenan de personas con un mismo objetivo: encontrar el regalo perfecto. En esta época del año tan sentimental, todos queremos hacer felices a nuestros seres más queridos y para ello, buscamos sorprenderles con un regalo que les guste y les sea útil.

Para facilitar esta tarea, Zara ha habilitado una nueva sección en su página web en la cual reúne todo tipo de 'Gift Ideas', artículos ideales para regalar en estas fechas (o pedir a los Reyes Magos).

Hay para todos los presupuestos y gustos. A continuación, te dejamos una selección de sus propuestas.

Ideas de regalo de Zara

Una de las propuestas más sofisticadas es la colección de lencería en color negro o rojo que viene con una bolsita satinada en la que puedes bordar el nombre de la persona que va a recibir el regalo. Hay piezas desde 15,95 euros.

Bolsa satinada | Zara

Otra gran opción de regalo es un pack de productos de maquillaje, para poder estrenarlo la noche de Fin de Año. Una máscara y un rizador de pestañas y unas pestañas postizas para potenciar la mirada. Los tres productos juntos no cuestan más de 26 euros. Y si quieres un pack más completo, puedes añadir un pintalabios mate: ¡hay 9 tonos a elegir!

Set pestañas | Zara

Si quieres un regalo pomposo, pero barato, estos collares tipo Marilyn Monroe en 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' son una gran opción. El más barato tan solo cuesta 19,95 euros.

Collar tipo diamantes | Zara

Un bolso negro básico es otro gran regalo, pues es una apuesta segura. Combina con todo y te salva el look en muchas ocasiones. Por 25,95 euros tienes este tipo bandolera con acabado efecto charol que es de lo más elegante. En el apartado de regalos encontrarás más diseños de bolsos negros.

Bolso negro | Zara

En Zara también puedes encontrar uno de los clásicos regalos de Navidad: una fragancia. Elige entre el agua de perfume de 'Golden Facade', 'Amber Fusion' o 'Red Temptation'. Su precio es de 17,95 euros.

Agua de perfume | Zara

Para los amantes de la astrología, qué mejor detalle que una sudadera básica bordada con un dibujo de su signo del zodíaco. El precio total -con la edición- es de 27,95 euros. La prenda se puede comprar en color azul, beige, hielo y pierda. También se puede hacer en camisetas básicas.

Sudadera | Zara

Y si tienes un presupuesto muy amplio, no dudes en sorprender a tu persona favorita con unos patines de ruedas de purpurina. No solo recibirá un regalo precioso, también la motivará a salir a hacer ejercicio. Patinar ayuda a tonificar, perder grasa y a mejorar el equilibrio. Además, no tiene tanto impacto en las articulaciones como otros ejercicios. Su precio es de 129 euros y están disponible en color negro o plateado.