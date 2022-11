El nuevo lanzamiento de Zara que enamorará a La Vecina Rubia

Lo ha vuelto a hacer. El nuevo lanzamiento de Zara demuestra, por enésima vez, que la "niña bonita" de Inditex es mucho más que una firma de moda. Después de haber lanzado una colección de carros de la compra, una de ropa para mascotas y otra de accesorios de escalada, ahora ha puesto a la venta una de patines de cuatro ruedas.

Y no, no son los clásicos patines blancos de patinaje artístico que llevan las profesionales, se trata de un diseño lleno de 'brilli brilli' perfecto para lucir en una 'roller disco'. Seguro que La Vecina Rubia no se lo pensará dos veces antes de comprarlos.

Patines | Zara

Están disponibles en color plata y negro y abarcan desde la talla 35 hasta la 42. La pequeña colección para patinadoras la completa una bolsa porta patines de lo más estilosa: negra por fuera y plateada por dentro.

Bolsa porta patines | Zara

¿Cuánto cuestan los patines de Zara?

Los patines de Zara cuestan 129 euros, un precio similar al de unos patines profesionales de patinaje artístico de nivel iniciación, por lo que serán perfectos para aquellas personas que busquen deslizarse en un terreno liso e intentar dar alguna que otra vuelta sobre el mismo eje.

Ya nos imaginamos a Rauw Alejandro repitiendo el videoclip 'Todo de ti' para lucir estos patines con tanto 'flow'. Si tú también los quieres probar, los puedes comprar aquí.

Completa el look de patinadora en Zara

Si ya te estás imaginando bailando toda clase de hits en una pista de patinaje de ruedas con estas botas con cuatro ruedas y freno de goma, te hará falta un buen look acorde con la ocasión.

De hecho, estos patines pertenecen a la nueva colección de fiesta que ha lanzado la firma de Inditex ahora que se acerca la época de cenas de empresa, familiares y de amigos. Por lo tanto, encontrarás multitud de looks perfectos para lucir con tu nuevo calzado rodante.

Como este vestido corto semitransparente con brillos, que podrás ponerte encima de unos leggins negros y un top lencero del mismo color, para poder moverte con libertad pero luciendo un "modelito" muy disco. Puedes comprarlo aquí por 99,95 euros.

Vestido corto brillos | Zara

Si quieres algo más económico, te recomendamos este top denim con flecos tipo joya, que combinarán con tus patines plateados. Cuesta 29,95 euros. Puedes completar el outfit con la cazadora a conjunto que cuesta 59,95 euros.

Top denim flecos joya | Zara

Roller discos en España

El concepto 'roller disco' puede sonar muy americano, pero lo cierto es que en España existen algunos espacios donde poder ir a bailar con los patines de Zara.

En Madrid encontrarás Rolling Dance & Burger, un espacio donde podrás patinar bajo una bola de discoteca y luego comer una auténtica hamburguesa americana a pie de pista. Se encuentra en el ático de la Estación de Chamartín (Calle Agustín de Foxá S/N)

Y en Barcelona, a pesar de no haber una 'roller disco' como tal, los podrás llevar a las rutas nocturnas que organiza la Asociación de Patinadores de Barcelona.