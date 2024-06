El vídeo de Harper, la hija de David y Victoria Beckham, a lo influencer de belleza con los productos de su madre

Cuando se trata de productos de belleza, Victoria Beckham siempre sabe cómo captar nuestra atención. Esta vez, la ex Spice Girl y empresaria ha lanzado su nuevo gel fijador de cejas, FEATHERFIX, y ha contado con una colaboradora muy especial: su hija menor, Harper Seven. En un vídeo publicado este martes, Harper ha demostrado que el talento y el estilo se llevan en la sangre Beckham.

Victoria presenta su gel fijador de cejas

Este martes, Victoria Beckham ha compartido un vídeo en Instagram para presentar su nuevo producto estrella: el gel fijador de cejas FEATHERFIX. Con entusiasmo, la empresaria y diseñadora explica cómo este gel, que cuesta 35 euros, es el resultado de años de desarrollo. "¡Mi obsesión con las cejas continúa, y después de años de desarrollo, está aquí!", explica Victoria en su publicación. Ella buscaba crear un gel que ofreciera una sujeción duradera de 24 horas, manteniendo las cejas llenas, frescas y tupidas.

Victoria también destaca el diminuto aplicador de cepillos a medida, que permite una usarlo de forma precisa, arreglando cada cabello de ceja individualmente. FEATHERFIX está disponible en un tono claro y en cuatro tonos tintados más para adaptarse a diferentes colores de cejas. "Quería asegurarme de que todos pudieran encontrar su tono perfecto", afirmó.

El debut de Harper Seven como modelo para su madre

Lo que más ha captado la atención de los seguidores de Victoria Beckham no ha sido solo la calidad del nuevo producto, sino el inesperado debut de Harper Seven como modelo para la marca de su madre. En otro vídeo, Harper se convierte en una mini influencer, haciendo un Reel en el que muestra los distintos tonos del gel fijador y se aplica uno emulando las creadoras de contenido. "¡Alguien robó mi Victoria Beckham Beauty Feather Fix! Besos Harper Seven xxx", ha escrito su madre al compartir el vídeo, ya que la pequeña de los Beckham aún no tiene una cuenta de Instagram.

Harper, una adolescente con estilo

Harper, quien el próximo 10 de julio cumplirá 13 años, ha sorprendido no solo por su naturalidad y gracia al publicitar el nuevo producto de su madre, sino también por lo mucho que ha crecido y lo mayor que se ve. Con una piel luminosa y sin las imperfecciones típicas de su edad, Harper ha dejado atrás su rostro infantil, mostrando una belleza que ha impresionado a muchos.

Su hermano Cruz Beckham no tardó en elogiarla, comentando "Tengo la hermana más genial del mundo". Y no ha sido el único: los seguidores de Victoria Beckham se han deshecho en halagos hacia Harper, destacando lo guapa y estilosa que está. Comentarios como "¡¡Cómo has crecido!!", "Ella es la combinación perfecta de los dos" y "Dios mío, no la reconocí, ha crecido de repente y se ha convertido en una hermosa joven", han inundado la publicación.

Su evolución hacia la adolescencia ya se había dejado ver en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham. Para esa ocasión especial, Harper optó por un elegante vestido lencero largo satinado de color blanco, combinado con una blazer oversize del mismo color. El look se completó con un clutch tipo caja y unas sandalias de tacón, también en blanco. Este estilismo marcó un cambio respecto a los vestidos en colores pastel y con más volumen que solía llevar, mostrando su transición hacia la madurez que todo adolescente experimenta. A pesar de este cambio, Harper sigue siendo la niña de papá, con quien mantiene una relación muy cercana.

Haper Seven y David Beckham | Gtres

Un futuro prometedor

Con este debut como influencer para la marca de su madre, Harper ha demostrado que tiene carisma y talento de sobra. Aunque por ahora no tenga una cuenta propia en Instagram, su participación en el vídeo de su madre ha dejado claro que lleva el estilo y la gracia en los genes. Quién sabe, quizá en un futuro la veamos seguir los pasos de sus padres y hermanos en el mundo de la moda y la belleza.