Las emotivas felicitaciones de los Beckham a Harper Seven, que cumple 13 años

El 10 de julio no es un día cualquiera para la familia Beckham. Es el cumpleaños de Harper Seven, la niña de la casa que se ha convertido en toda una adolescente. Para muchos padres, ver crecer a sus hijos es un cúmulo de emociones: desde la nostalgia por aquellos primeros pasos hasta el orgullo de verlos convertirse en jóvenes talentosos y amables. David y Victoria Beckham no son la excepción. A pesar de su fama y ocupadas agendas, siempre han demostrado que la familia es su prioridad.

Este año, tanto ellos como sus hermanos han aprovechado las redes sociales para compartir con sus seguidores lo importante que es Harper en sus vidas, recordando momentos especiales y mostrando su amor incondicional.

La conexión especial entre David Beckham y Harper Seven

Harper Seven siempre ha tenido una relación especial con su padre, David Beckham. Para celebrar su 13 cumpleaños, David ha hecho no una, sino dos publicaciones en Instagram. En la primera, ha compartido un Reel recopilatorio con momentos entrañables de Harper, desde sus primeros pasos hasta sus clases de ballet y sus primeras amistades en el colegio. "Feliz 13 cumpleaños a mi hermosa niña. Papá está tan orgulloso de ti, has crecido para ser una amable, generosa y una hermosa jovencita con el corazón más increíble y la sonrisa más increíble que todos amamos tanto, siempre serás la hermosa persona que eres. Harper Seven eres mi mundo", ha escrito, mostrando lo emocionado que está con el crecimiento de su hija.

En una segunda publicación, el propietario del Inter de Miami ha compartido un vídeo antiguo donde aparece con una Harper más pequeña en brazos, cantándole una canción de Michael Jackson. "Cada vez que papá te cambiaba el pañal, siempre bailábamos esta canción... NUESTRA CANCIÓN PARA SIEMPRE", añade David.

Victoria Beckham, una madre orgullosa

Victoria Beckham también se ha sumado a las celebraciones en Instagram, compartiendo el mismo vídeo recopilatorio de la evolución de Harper que ha publicado David, pero con otra dedicatoria: "Feliz cumpleaños a mi mejor amiga. Eres dulce y amable y tu sonrisa calienta nuestros corazones cada día. Realmente eres nuestro todo Harper Seven y estamos muy orgullosos de la feliz, hermosa y talentosa joven en la que te estás convirtiendo. Te queremos muchos".

Además, la Spice Girl ha publicado otro vídeo donde aparece Harper Seven, de pequeña, bailando de forma alocada la canción September de Earth, Wind and Fire en el coche. "Sí, ella lo ha heredado de su mamá. ¡Te queremos Harper Seven! ¡Nunca dejes de sonreír o BAILAR! Tú eres mi mundo", añade, mostrando que el espíritu alegre y la energía de Harper son cualidades que ha heredado de ella.

Sus hermanos también celebran

Romeo Beckham, el segundo hijo mayor de la familia, no se ha quedado atrás y ha dedicado un cariñoso mensaje a Harper junto a un carrusel de dos fotos: "Feliz 13 cumpleaños Harps, no puedo creer que seas una adolescente. Te quiero mucho".

Cruz Beckham, por su parte, ha optado por compartir varias historias en Instagram recordando momentos especiales con Harper, describiéndola como "un humano muy especial". Además, ha hecho una publicación con una foto donde aparecen él, Romeo y Harper, subrayando la importancia de la unión familiar y el cariño que todos tienen por Harper.