¿Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2023 en Zara, Mango, Stradivarius y H&M?

Antes de que empezar diciembre, muchas de nosotras hemos aprovechado los descuentos del Black Friday o del Blue Monday para adelantar algún regalo. Inevitablemente, hemos hecho algunas compras de última hora para que Papa Noel se colara en nuestras casas con algún que otro detalle en su saco.

Los reyes están a la vuelta de la esquina y seguro que ya tenemos alguna cosa pensada, pero si te has administrado el presupuesto para asegurarte algún capricho durante las rebajas del 2023, debes tener en cuenta las fechas en las que empezarán a aparecer los descuentos de las grandes marcas.

En este artículo te explicamos cuándo empiezan los chollos en Zara, Mango, Stradivarius y H&M para que te marques los días en el calendario y te planifiques bien la agenda. Si no consigues esa prenda a la que tienes echada el ojo, que no sea porque no te hayas enterado de cuándo puedes ir a buscarla.

Descuentos suculentos antes del 7 de enero

Aunque la mayoría de comercios dan el pistoletazo de salida a las rebajas después de las fiestas, algunas grandes marcan aplican descuentos a primeros de mes, esto es un poco antes de la fecha oficial -el 7 de enero- para atraer la clientela que hace las compras de los Reyes Magos iniciado el nuevo año.

H&M: ya al 50%

A pesar de que la cadena de ropa H&M dará comienzo oficialmente a las rebajas del 2023 el día 3 de enero, ya puedes encontrar en su página web artículos rebajados al 50%. ¿Nuestro consejo? Que estés bien atenta a la actualización de su página web, allí puedes encontrar desde ya las primeras prendas con importantes descuentos aplicados.

Además, las rebajas no solo afectan a la línea de ropa adulta, sino que moda de niños ya tiene aplicados descuentos de infarto, así como la sección de decoración.

Grupo Inditex, el tardío

El grupo Inditex -con marcas como Zara, Stradivarius, Lefties, Oysho o Pull&Bear- no ha publicado oficialmente el día que comienzan sus rebajas.

Si siguen la línea de años anteriores, no podrás entrar en una tienda y encontrar los descuentos aplicados hasta el día 7 de enero, pero si tienes en tu teléfono móvil su aplicación podrás gozar la tarde de antes -6 de enero- de suculentas rebajas si haces compras online.

Mango, a medio camino

Una de las firmas que primero se te vienen a la cabeza cuando piensas en comprar moda es Mango. Uno de los grandes competidores del grupo Inditex -y de Zara en particular- había seguido una estrategia similar al gigante de la moda.

Sus rebajas comenzaban oficialmente el 7 de enero, pero días antes de Reyes en su tienda online podías disfrutar de prendas rebajadas para incentivar las últimas compras navideñas.

Esto es justo lo que ha sucedido este año, desde ya mismo puedes encontrar prendas de mujer rebajadas al 50%.

Además, si tienes la tarjeta de socia de la marca o estás suscrita a sus newsletters, puedes disfrutar de ventas privadas con artículos rebajados desde antes de final de año.