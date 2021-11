No compres nuevas prendas ¡reinventa tu armario!

¿Te has dado cuenta que cuando vas de viaje o de vacaciones vistes mucho mejor? ¿Por qué es así? La respuesta es muy sencilla, cómo dice el refrán: “la abundancia mata el hambre”. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes mucha hambre y tienes la nevera llena pero no sabes que merendar y nada te apetece? Pues ocurre igual con tu armario: ¡lo abres y solo aparece el caos! Nada apetecible, oscuro, difícil.

Cuando tu armario está tan lleno, acabas con cierta angustia y la sensación de no saber vestirte, terminas poniéndote el clásico vaquero y la camiseta blanca, o peor, toda de negro. Parece la manera de tu subconsciente de castigar la sobre oferta y el desorden en el que, por culpa de tu exceso de compras, bien por impulso, bien por capricho o bien sea por modas, ha terminado siendo tu armario. ¿Por qué parece que tenemos la necesidad de comprar nuevas prendas constantemente?

Esto no siempre ha sido así. Mi abuela, me contaba que, de joven, a principio de temporada, compraba un par de piezas buenas, y con su modista, se diseñaba un buen vestuario que le duraba toda la temporada. Con eso tenía suficiente para meses, tenía un armario con ropa que sabía que le duraría años, de calidad, con buenas telas y con diseños hechos para sus gustos y su cuerpo. Ella no tenía que abrir un armario en el que las prendas se empujan unas con otras, en las que nada se ve y solo te produce sensación de saciedad. Vestir bien era saber colocarte un pañuelo, un bolso o unas medias con gracia y elegancia, no hacía falta comprar algo nuevo cada vez. Nosotros parece que no podemos quedar satisfechos con nosotros mismos hasta que no tenemos lo último que ha sacado Zara.

Burro con ropa | Envato

Disfruta de todo lo que ya tienes en tu armario

Creo que hay algo mágico en aprender a disfrutar de lo que ya tienes en tu armario. Crear a partir de lo tenemos cambiando solo detalles, mezclando tejidos, colores y estampados. Que el proceso de arreglarse se convierta en algo creativo y divertido, y no consumista y esclavo. Donde el carácter de cada look provenga de la actitud que le pongas tu a tus prendas, y no haga falta dejarse el sueldo de cada mes en ropa, que no solo son de peor calidad, sino que, además, son innecesarias en la mayoría de casos puesto que las has comprado por moda y no por gusto.

Comprar ya no es algo único y especial, sino parte de la rutina, sentimos que es algo que debemos hacer para saciar un vacío que tenemos dentro, que, en cuanto hemos comprado esa nueva prenda, volvemos a sentir. Para mi comprar es algo que es placentero y no un castigo. Como cuando entrabas de niño a una pastelería y elegías con cariño y emoción, porque tu mente ya te imagina disfrutando esa pieza y producía a tus papilas gustativas la sensación de estar degustándolo, era mágico. Esa emoción es la que quiero sentir al comprar algo. Saber que me va a hacer sentir algo especial y único cada vez que vuelva a usar esa prenda, tengo que imaginarme cientos de conjuntos con ella, y si no me lo imagino es porque no la necesito.

Convirtámonos en seres que disfrutan y no de los que queman. Vivamos una vida real, pura y no consumida por nuestros impulsos. Que tu felicidad no dependa de la última prenda de moda, sino de la pura y auténtica pasión que sientas al vestirte cada día con lo que ya tienes en tu armario. Que tu forma de vestir salga de tu yo de ahora, y no de uno auto impuesto para seguir siendo partícipe de esta sociedad consumista.

