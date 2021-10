¿Cuáles serán las prendas clave para vestirse contra el frío este otoño-invierno?

¿Quién dijo que para vestir contra el frío tienes que ir aburrida? Ahora que se acercan los meses más gélidos es necesario saber adaptar nuestro armario para ello. Aunque parezca sorprendente, se puede seguir vistiendo bien y con gracia para el frío. Pero, ¿cómo?

Abrigos XXL

Los abrigos XXL serán tu salvación para el frío. Además de ser una prenda que va a ser una gran tendencia esta temporada, darán pie a que puedas llevar capas y capas debajo sin que queden exageradas o abulten demasiado. Además, con su largura, tejido y anchura, ¡será casi como salir con una manta gigante a la calle!

Layering

Capas sobre capas sobre más capas. Está técnica que nuestras madres nos hacían llevar durante años cuando nos llevaban al cole será la mejor solución para estos meses. Aunque un buen abrigo es perfecto para combatir el frío, no en todas las ocasiones podemos depender de él a la hora de vestir, sobre todo si nos gusta innovar, por eso el uso de las capas es perfecto para cualquier ocasión. Empezar con una camiseta de tirantes, seguida de un cuello alto, añadirle una camisa, después un jersey, encima una blazer, una gabardina y por último una bufanda. Este sería para mí el ejemplo perfecto del “layering”, estiloso, interesante, cómodo y sobre todo muy abrigado.

Medias estampadas

No hace falta dejar de lado tu falda favorita porque haya llegado el frío, simplemente tienes que añadirle el complemento perfecto, unas medias. Y sí, parece algo obvio, pero no me refiero a las clásicas medias negras, sino darle un toque especial a tu outfit con este accesorio: colores, estampados, texturas… Se puede jugar con mil formas distintas y cada una de ellas le dará un toque distinto a tu look, además, evitando que te congeles.

Botas altas

Junto a las medias, un complemento que creo que puede ser clave para tus looks de invierno son las botas altas. No solo le dan un añadido muy elegante, sexy e incluso a veces desenfadado a tus looks, también te permitirá estar más resguardada del frío. Si juntas unas buenas medias con unas botas altas, podrás seguir llevando tus vestidos y faldas, tanto cortas como largas, durante todo el año sin preocupación.

Plumas acolchados

Una clara tendencia que vamos a ver durante esta temporada son los plumíferos acolchados, y aunque esta prenda la hemos visto en todas sus formas, tamaños y colores durante todos los años anteriores, en este 2021/2022 se mantendrá líder en la batalla contra el frío. Tanto en su versión corta, como larga hasta los pies o incluso en formato de chaleco, no puede faltar en tu armario un buen plumífero de calidad.

Plumíferos finos debajo de chaquetas

Aunque siempre es agradable llevar abrigos y anoraks durante el invierno, también es muy fácil cansarse de ellos, sobre todo cuando lo único que te apetece es ponerte tu blazer oversized favorita o tu chupa de cuero.

La solución es bastante simple, y la verdad es que viviendo en una ciudad tan cálida como Valencia nunca me vi en la necesidad de adaptarme a este cambio, porque la mayoría de meses hace suficiente buen tiempo para poder ir bastante desabrigada. No fue hasta que llegué a Madrid que me di cuenta que se me había acabado la suerte, así que invertí en una prenda clave para mi armario: el plumífero ligero.

Sí, no es ninguna novedad, pero la clave es cómo usarlo. Es una prenda tan fácil de llevar porque cabe debajo de todas tus chaquetas favoritas, manteniéndote igual de abrigado que con un plumífero enorme. Además, si como yo, te compras el de Uniqlo, es tan cómodo que puedes guardarlo en tu bolso para estar lista para combatir el frío en cada ocasión.

Bufandas XXL

Lo XXL está de moda, y en las bufandas no podía ser menos. Durante estos próximos meses vamos a ver está prenda va a ser la tendencia más práctica del otoño-invierno 2021. Además de abrigarte, aportarán dimensión a tus looks, con colores vivos, estampados llamativos, texturas apetitosas… la bufanda será tu mejor aliado.

