Cómo vestirte para la Feria de Abril con prendas de tiendas low cost

El evento más flamenco del año está a punto de empezar. En pocos días, la capital andaluza y otras ciudades que lo recrean, llenará sus calles de tablaos, casetas, bailes y ropas a todo color. Por lo tanto, es el momento de elegir qué te vas a poner.

Si no quieres lucir el típico traje de flamenca en el que todas pensamos, pero quieres sentirte parte de la fiesta, estas pueden ser algunas de las opciones con las que podrás recrear el clásico vestido de una forma sencilla y económica.

Prendas con volantes

Los trajes de flamenca que todas hemos visto alguna vez se caracterizan por sus lunares, el ceñido y los volantes voluminosos que se incluyen en los bajos. Por eso, es imprescindible que lleves algo en tu look con ese mismo estilo para despertar esa parte bailaora. Bershka te ofrece un top fresco, elegante y lleno de volantes, perfecto para adentrarte en ese mundillo. Su referencia: 1285/966/607.

Blusa con volantes | Bershka

Vestidos de estilo flamenco

Que decidas no enfundarte en el típico traje no significa que no existan alternativas a estos. Los colores rojizos, los verdes y los azulados son algunos de los más usados durante la Feria de Abril. Puedes recrear el look de sevillana con este traje que te ofrece Zara con referencia: 3088/922. Su estilo largo, su caída y su estampado, seguro que te animarán a subirte a un tablao.

Vestido rosa | Zara

Faldas largas y con rollo

Esta semana, olvídate por completo de los vaqueros. Para ir cómoda y acorde con la fiesta, ¿Qué mejor que una buena falda? Si ponerte un vestido se te hace un mundo, puedes optar por esta alternativa. Stradivarius tiene en su catálogo una falda muy especial, con unas decoraciones y un largo con el que no pasarás desapercibida. Referencia: 1325/852-V2022.

Falda con adornos | Stradivarius

Tops originales

Si has elegido tu parte de abajo, pero no sabes cómo combinarla para darle ese toque andaluz que le falta, esta es tu camiseta. El top blanco que te ofrece Zara tiene mucha personalidad y sin duda, el resultado será ideal. El adorno voluminoso que lleva incorporado le da ese toque de gracia. Esta es la referencia: 2648/545.

Top blanco con volante | Zara

Con estampados floreados

Las flores tienen una presencia importante durante la festividad, y no solo porque se celebre en primavera. Las mujeres combinan sus trajes con una flor en la cabeza y la gran mayoría de mantillas llevan bordadas algún tipo de patrón floreado. Puedes incluir este estampado en tu conjunto, con los pantalones que Stradivarius tiene para ti. Búscalos por su referencia: 1147/193-V2022.

Pantalón floreado | Stradivarius

Con los lunares más flamencos

Y, sin duda, si quieres una apuesta segura, no dudes en incluir los lunares en tu vestuario. Este tipo de patrón nunca pasa de moda, y por ello, hay gran cantidad de prendas en las tiendas que te permitirán lucirlo. Zara te ofrece distintas alternativas. Puedes optar por camisas, faldas, vestidos… un sinfín de modelos. Nosotras te proponemos una pieza un tanto innovadora, un caftán que, además, llama la atención por el contraste entre el verde y el negro de los lunares. Ref. 3602/705.

Caftán de lunares | Zara

Remátalo con accesorios

Para poder completar tu look a la perfección, la flor de flamenca es imprescindible. Te aconsejamos que elijas aquella que vaya acorde con el color de tu vestuario. Para combatir el calor, no te olvides de tu abanico, a poder ser de lunares y unos pendientes grandes. ¡Ya lo tienes todo! Apuesta por unos zapatos cómodos, como por ejemplo unas sandalias de esparto para bailar durante horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Qué colores de ropa te van más según tu color de pelo?