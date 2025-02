¿Cómo irá vestido Timothée Chalamet a los Premios Oscar 2025? Así ha evolucionado su estilo

Timothée Chalamet será uno de los invitados más esperados en la alfombra roja de los Oscar 2025. En los últimos años, el actor francoestadounidense, de 29 años, no solo se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood, sino también como un referente de la moda para hombre. Ha roto moldes apostando por una nueva masculinidad en la que los accesorios y prendas tradicionalmente femeninas también tienen cabida en el armario masculino. Hagamos un repaso a su evolución.

De los looks clásicos a la revolución estilística

En esta imagen de 2017, vemos a un joven Timothée de 22 años, recién salido del éxito de Call Me by Your Name. En esa época, no era un habitual de las alfombras rojas y aún no había tenido la oportunidad de experimentar con la moda más formal. Por eso, en sus primeros eventos apostaba por la discreción: trajes oscuros, pantalones ajustados y camisas en tonos neutros.

Timothée Chalamet en 2017 | Gtres

Pero todo cambió a medida que su carrera avanzaba. Con su papel en Un día de lluvia en Nueva York, Chalamet comenzó a consolidarse en Hollywood y, al mismo tiempo, a encontrar su estilo único. En los Globos de Oro 2019, dio el salto a icono de la moda con un arnés negro de lentejuelas diseñado por Virgil Abloh para Louis Vuitton, una pieza arriesgada que elevó su look total black. Este fue solo el principio.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2019 | Getty Images

Poco después, en los BAFTA de ese mismo año, apostó por el color con un original traje de Haider Ackermann, compuesto por una americana plateada con relieves y manchas rojas y negras, junto con un pantalón negro de cuadros rojos. Fue su primer gran experimento con los looks de gala, y desde entonces no ha dejado de sorprendernos.

Timothée Chalamet en los BAFTA 2019 | Gtres

Un estilo sin reglas

Desde entonces, Timothée Chalamet se ha convertido en el centro de todas las miradas, no solo por sus éxitos en la gran pantalla, sino por su capacidad para mezclar elegancia y desenfado con un toque sport y actual. Ha redefinido la masculinidad al atreverse con prendas consideradas tradicionalmente femeninas, con una seguridad que solo él (y, con perdón, Harry Styles) pueden lucir.

Un claro ejemplo de esta tendencia fue su icónico mono rojo irisado en el Festival de Venecia, con espalda al descubierto y cuello halter. Una vez más, fiel a sus orígenes, confió en su diseñador fetiche: Haider Ackermann.

Timothée Chalamet en el Festival de Venecia 2022 | Gtres

Luego llegó su relación con Kylie Jenner, y junto a ella, una evolución estilística evidente. Mientras Kylie refinaba su estética, Timothée se lanzaba a experimentar con la logomanía, los tonos rosas y un estilo más urbano, sin perder su sello de elegancia francesa. Lo vimos en la premiere de Wonka, donde sorprendió con un traje rosa de terciopelo, sin camisa y con un collar de brillantes de colores, claramente inspirado en el personaje que interpreta.

Timothée Chalamet en la premiere de Wonka 2023 | Gtres

Otra de sus apuestas más comentadas fue en la premiere de Dune 2 en Ciudad de México. Para la ocasión, Chalamet optó por una camiseta de satén con un brazo descubierto y un cuello con capucha, una referencia evidente al traje de Paul Atreides en el desierto de Dune. Era febrero de 2024 y su gusto por los guiños cinematográficos en sus estilismos ya era innegable.

Timothée Chalamet en la premiere de Dune 2 en 2024 | Gtres

Las claves de su estilo en 2025

Pero si creíamos que lo habíamos visto todo, Timothée nos ha sorprendido aún más en este 2025.

En los Globos de Oro, apostó por un traje negro de un solo botón con detalles de strass, combinado con una camisa blanca y una corbata colocada a modo de fular. Porque sí, en esta nueva era del actor, el pañuelo en el cuello se ha convertido en su marca personal.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2025 | Gtres

Lo hemos visto repetir este accesorio en la premiere de A Complete Unknown en París, donde llevó una chaqueta de cuero con botones joya de Chanel, combinada con vaqueros de Isabel Marant, una camiseta blanca y una bufanda rosa fina, muy en sintonía con el estilo Y2K que está arrasando entre la generación Z.

Timothée Chalamet en la premiere de la película sobre Bob Dylan en París, 2025 | Gtres

El mismo concepto lo ha replicado en sus últimas apariciones, como en las premieres de la misma película en Roma y Berlín, consolidando su nueva estética de 2025.

Timothée Chalamet en la premiere de la película sobre Bob Dylan en Roma, 2025 | Gtres

Timothée Chalamet en la premiere de la película sobre Bob Dylan en Berlín, 2025 | Gtres

Otro de sus looks más comentados recientemente fue en la alfombra roja del Festival de Cine de Berlín, donde superó las expectativas con un chándal rosa de Chrome Hearts. ¿Su toque elegante? Un collar de diamantes. Porque sí, Timothée Chalamet hace lo que quiere y le queda bien.

Timothée Chalamet en el Festival de Cine de Berlín 2025 | Gtres

Y no podemos olvidarnos de su look en los SAG Awards 2025, donde volvió a sorprender sumándose a la tendencia cowboycore con un traje negro de cuero, acompañado de una camisa verde flúor y una corbata de bolo de Cartier.

Timothée Chalamet en los SAG Awards 2025 | Gtres

¿Y en los Premios Oscar 2025?

Si algo hemos aprendido de Timothée es que nunca deja de sorprender. Sus elecciones recientes nos dan pistas sobre lo que podríamos esperar en la próxima alfombra roja de los Premios Oscar 2025.

¿Apostará por un traje clásico con algún toque inesperado? ¿Seguirá su obsesión por los pañuelos y bufandas? ¿Se atreverá con otro look arriesgado como el de Venecia?

Lo único seguro es que su aparición será de las más esperadas de la noche y que, pase lo que pase, volverá a dejar claro que la moda es un terreno donde él juega en otra liga.