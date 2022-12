Los mensajes gordofóbicos que Sam Smith ha recibido por llevar la misma prenda que se le aplaudió a Harry Styles

El pasado domingo 11 de diciembre tuvo lugar en Londres la gala Jingle Bell Ball 2022, la fiesta de Navidad más grande de Reino Unido. Esta contó con invitados cómo Dua Lipa, Becky Hill o Sam Smith. Este último ha sido el centro de todas las críticas en redes sociales por su outfit durante la actuación.

El cantante británico lució un mono plateado de lentejuelas con un cinturón que se ajustaba a la cintura. La prenda tenía una estructura similar a la que Harry Styles vistió en su concierto en la última edición del festival Coachella.

A diferencia del exintegrante de One Direction, que fue mayoritariamente aplaudido por su elección, Sam Smith ha recibido varias críticas en redes por llevarlo, alegando algunos que no cumplía con lo que se denomina como "cuerpo normativo".

Por otra parte, han sido muchos los seguidores que han salido en defensa del cantante de 'Stay with me': "Sí, se llama gordofobia y castigo a los cuerpos no delgados con usa dosis extra de plumofobia", ha comentado un usuario en respuesta a @yannhatchuel. "Cualquiera verdaderamente feliz y cumplido no gastaría tiempo yendo a las cuentas de la gente y compartiría sus opiniones negativas, cuando no se les pide que lo haga...", ha comentado un seguidor en la publicación que Sam Smith ha compartido después del concierto.

Además, las opiniones en la polémica están muy divididas. Y es que, algunos aplauden la decisión de ambos, mientras que otros los critican justificando lo poco que les favorece la prenda, tanto a Harry Styles como a Sam Smith.