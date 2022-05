Cómo llevar prendas de ropa transparentes sin sentirme incómoda

La ropa transparente es uno de esos productos que siempre vemos en la tienda, pero nunca nos atrevemos a comprar porque creemos que nos van a hacer sentir incómodas o incluso vulgares.

La realidad es muy diferente, ya que estas prendas pueden darle ese toque diferente que buscas a tus looks si sabes cómo combinarlas. Si has llegado aquí en busca de inspiración o porque alguna vez has supuesto que ese estilo no va contigo, te ofrecemos algunos trucos para que crees looks de escándalo y a la vez, te sientas de lo más cómoda.

Doble vestido

Son muchas las personas que llevan a la playa vestidos transparentes en la época calurosa, porque al ser frescos y fáciles de secar son ideales para llevar solo con el bañador debajo. El problema es que, si salimos del bikini, creemos que la siguiente opción es ir desnudas, pero no es así.

La solución perfecta es llevar otro vestido debajo. Esa combinación te permitirá crear un look de lo más original, ya que este estilo de vestidos le dan mucha originalidad a tu look. Para que te aventures, puedes combinar este vestido largo estilo red de Bershka con un vestido blanco entallado. Échale un ojo: 0829/381/712.

Vestido red | Bershka

Con ropa interior de encaje

Una forma ideal de combinar transparencias es hacerlo con sujetadores de encaje. No debes imaginarte únicamente el típico sujetador interior que llevamos a diario, pues los que más se usan para estos looks son aquellos tipo bralette.

La principal característica es que llevan incorporada mucha más tela de la habitual, por lo que no te sentirás desnuda. Puedes ponértelos con aquellas blusas apretadas o incluso camisas sueltas transparentes. Empieza por la opción que te propone Zara. Su referencia es: 2712/610.

Bralette negro | Zara

Bodies sin mangas

Sin duda, los bodies están de moda. Tus tiendas favoritas están llenas de ellos y los puedes encontrar de mil formas, tipos y colores. Si no te has atrevido con ellos, ahora es el momento, ya que pueden convertirse en el complemento perfecto para tus transparencias.

Para una combinación más eficaz, lo mejor es elegir un body sin mangas ni tirantes, ya que de esa forma le darás un toque sensual a tu look. El que te ofrece Zara es de escote corazón y junto a su tejido de encaje, resulta la prenda perfecta. Esta es su referencia: 2712/323.

Body azul | Zara

Con básicos debajo

Un gran método para poder lucir tus transparencias sin tener que sufrir por si vas a enseñar más de la cuenta es llevar un pantalon corto de color crudo tipo legging para las partes de abajo o un top básico para las partes de abajo.

Te recomendamos que salgas un poco de tu zona de confort y optes por tops apretados con algún tipo de gracia, ya sea por sus tirantes o por la forma, para así generar un contraste interesante. Nosotras hemos encontrado este de Stradivarius que cumplirá muy bien esa función. Esta es su referencia: 7014/185-V2022.

Top con tirantes cruzados | Stradivarius

Colores neutros

Para que no tengas que comprarte mil prendas, lo más adecuado es que inviertas en ropa de colores neutros como el blanco y el negro, porque son tonalidades que combinan con todo. También puedes elegir el color crudo para dar sensación de no llevar nada o incluso buscar prendas con la misma tonalidad que la capa transparente, para dar la sensación de llevar una única pieza con texturas diferentes.

