Clásico y romántico: así es el vestido de novia de Nicola Peltz

Más información Todos los detalles de la lujosa boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Nicola Peltz ya forma parte de la familia Beckham oficialmente. La actriz y modelo ha dado el 'sí, quiero' al hijo mayor del matrimonio conformado por David y Victoria Beckham, Brooklyn, este fin de semana, en una celebración que ha destacado por ser una oda al amor y también a la moda.

El look de novia de Peltz ha sido el aspecto más comentado de esta gran celebración que tuvo lugar en Palm Beach, Florida. Y no es para menos. La actriz de 27 años ha lucido un diseño de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, que no ha dejado indiferente a nadie.

De estilo clásico y romántico, pero con guiños a los 90 y los 2000. Sencillo, a simple vista, pero lleno de detalles que hacen de este vestido una "obra de arte", según ha contado la estilista de Peltz, Leslie Fremar, a Vogue UK.

El vestido, detalle a detalle

La nuera de Victoria Beckham no podía fallar con su estilismo en su gran día. A continuación, te contamos todos los detalles que nos han enamorado de su elección.

Escote cuadrado

De primeras, el vestido de Peltz llama la atención por su escote cuadrado. Estamos acostumbradas a ver escotes en V, halter o palabra de honor en los vestidos de novia, pero uno cuadrado con tirantes gruesos es de lo más innovador, dentro de lo clásico.

Guantes con bordado francés

El primer diseño que se hizo del vestido incluía bordados, pero en último instante se optó por la sencillez y se eliminaron. Pero, a cambio, añadieron unos guantes largos, hechos a mano, con encaje francés, a conjunto con el velo.

Esta no era la primera vez que la actriz lucía unos guantes tipo ópera en una gran celebración, en la última Gala Met adornó un vestido rosa -también de Valentino- con unos de estos.

Cola XL

También deslumbra la larga cola del vestido de Peltz, que lleva bordado un mensaje de su madre, Claudia Heffner Peltz, en color azul, para cumplir con la tradición.

Peinado y maquillaje a lo Claudia Shiffer

En el peinado y el maquillaje encontramos un guiño a los años 90, para ser precisas, a la Claudia Schiffer de los 90. Peltz tenía que llevar el pelo a la altura del precioso diseño de Piccioli y lo hizo con un semirecogido y con el flequillo largo abierto cayendo sobre su rostro, obra de su amigo y estilista capilar Adir Abergel.

El maquillaje, obra de la maquilladora de Chanel Kate Lee, buscó resaltar la belleza natural de la ahora esposa de Brooklyn Beckham.

Los zapatos

Para terminar, no podemos dejar de destacar los zapatos elegidos por Peltz. En vez de llevar unas sandalias finas o un salón, la estadounidense optó por unas altísimas plataformas Medusa Aevitas de Versace -el zapato que más triunfa entre las famosas actualmente-, en color blanco. Este fue el detalle más ‘dosmilero’ del look de novia de Peltz.

Victoria Beckham, deslumbrante

En el día de la boda, después de la novia, las madres de las dos partes son las que más tienen que destacar con su outfit y Victoria cumplió con la misión. La ex 'Spice Girl' lució un vestido lencero satinado plateado, color por el que también apostó Kim Kardashian en la premier de 'The Kardashians'. ¿Habemus nuevo color de moda?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Primeras imágenes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz como marido y mujer tras su boda.