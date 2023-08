5 pantalones que puedes comprar en la sección infantil de Zara

¿Has pasado alguna vez por la sección infantil de alguna de tus tiendas favoritas? Si eres mamá, probablemente lo hagas habitualmente si tus hijos crecen a pasos agigantados. Si no tienes razón para hacerlo, quizás te motive la idea tras leer este artículo, por una simple razón económica.

Dentro de esta sección, hay que destacar que la mayoría de las prendas presentan precios más asequibles en comparación con las que se encuentran en la sección de ropa dirigida al público femenino adulto. ¿Quién dice que tú no puedes llevar estas prendas? Es momento de desterrar prejuicios y explorar alternativas diversas.

En Zara Kids, aunque la gama abarca desde los 6 años hasta los 14, estas medidas no están vinculadas de manera rígida a la edad, sino que se basan en la altura. Con un rango que se extiende desde los 116 hasta los 164 centímetros, esta línea resulta especialmente adecuada para las chicas de estatura media o baja. Y no, no todas las prendas parecen para niñas.

¿Qué pantalones lucir en verano?

En verano, si hablamos de jeans, la mayoría de nosotras huímos de los vaqueros y optamos por pantalones cómodos y frescos. De esta forma, si queremos lucir una parte de abajo larga, elegimos aquellos con los que no pasar calor. Estas son 5 opciones de pantalones cómodos que puedes encontrar en Zara Kids.

Pantalón con textura

La primera opción que te proponemos es sencilla, pero muy coqueta. Este pantalón de color blanco destaca por su estampado floral colorido y su textura. Además, tiene cintura elástica, por lo que se adapta a la perfección al cuerpo. También cuenta con dos pequeños detalles: un aplique de cordones y frunces a la altura de la cintura. Así pues, es una opción muy cómoda y veraniega, perfecta para combinar con un top blanco y unas sandalias planas. Puedes comprarlo por 19,95 euros. ¡Ojo, algunas tallas se están agotando, así que no te lo pienses!

Pantalón con textura | Zara

Pantalón de punto canalé

No solo en suéteres y camisetas, el canalé también puede ser una opción para tus prendas veraniegas. Comúnmente, encontramos tops y vestidos confeccionados con este punto, pero también partes de abajo como esta segunda opción. Aparentemente, es un pantalón de lo más básico, pero fíjate en los detalles. Es de color crema, por lo que vas a poder combinarlo con toda la paleta de colores de tu armario; y tiene cintura elástica. Lo más destacado son sus bajos, acabados en puntilla, rompiendo la monotonía de la pierna. Zara los vende por 17,95 euros.

Pantalón punto canalé | Zara

Pantalón rosa con nudo

El siguiente pantalón recto te encantará si buscas algo más arreglado. Confeccionado con poliéster, incluye una cintura elástica con un detalle original: un nudo lateral, un extra que le da ese toque diferente. Además de la opción de color rosa lavado, también está disponible en color negro y en blanco con estampado de lunares negros. Sea para un evento o para salir a cenar por los chiringuitos de la playa, lo podrás combinar con otras prendas para que tu outfit no pase desapercibido. En este caso, su precio es de 14,95 euros.

Pantalón rosa con nudo | Zara

Pantalón estampado azul

Que se acabe agosto no significa que se acabe lo bueno, el verano aún se quedará con nosotros hasta finales de septiembre. Por ello, ¿qué mejor que seguir luciendo outfits a todo color? Si busca algo llamativo, puede que tu mejor opción sean estos pantalones estampados de color azul eléctrico. Presentan un dibujo floral en color banco, generando un contraste de lo más agradable. Además, su cintura es elástica y tiene pequeños flecos. Los encontrarás por 19,95 euros.

Pantalón estampado azul | Zara

Pantalón fluido verde

Y la última opción que te proponemos es un clásico y, por ende, un básico para tener de fondo de armario. Todas deberíamos tener un pantalón fluido liso como prenda versátil, porque además de cómoda y fresca, combina a la perfección con cualquier cosa que te pongas. En este caso, tiene un cinturón tipo lazo falso. Si te lo compras en negro, no vas a parar de ponértelo. Aun así, si no quieres caer en la monotonía cromática, te proponemos que optes por su versión en color verde turquesa, por 10,95 euros.