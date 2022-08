Bailarinas: la tendencia del otoño que no puede faltar en tu armario

El verano tiene los días contados y por eso, la misión que debes cumplir durante las próximas semanas es la de entrar en una tienda y no comprar nada fresquito, porque el frío - tarde o temprano - llegará.

Es momento de empezar a elegir las prendas que lucirás durante la época fría y así poder adecuar tu armario a la moda futura, para que tus looks otoñales vayan acorde con lo que más se llevará. Más allá del cuero o el very peri, en calzado también llegan las primeras tendencias.

A banda de botas y zapatillas, otro zapato de lo más versátil se apoderará de tu zapatero. Las bailarinas inundarán tus looks, un estilo clásico que todas hemos llevado alguna vez en nuestra infancia y que ahora, probablemente, pongas a tus retoños. Toma nota y empieza a pensar en tus manoletinas soñadas.

Por qué debo comprarme unas bailarinas

La primera razón es porque, como buena fan de la moda, debes tener un par en tu armario. Sin embargo, la comodidad es el principal motivo. Se tratan de zapatos totalmente planos, lo más parecido que encontrarás a ir descalzo, por lo que nos permiten olvidarnos de los dolores de pies que ocasionan los tacones.

Además, la mayoría no tienen ni cordones ni hebillas, por lo que te librarás de llevar un zapato atado. Si aún no estás convencida, en invierno vamos totalmente tapadas, por lo que los pies no respiran hasta que llegamos a casa. Su parcial desnudo te permitirá llevarlos algo más sueltos.

Cómo adaptar las manoletinas a mi estilo

Otro de los motivos por los que están en tendencia es por su versatilidad, ya que aunque aparentemente pasen desapercibidas, aportan el toque final a cualquier outfit, lleves el estilo que lleves. ¿No te lo crees?

Para ir a la oficina

En ambientes arreglados en los que destaca la formalidad y debemos seguir ciertos protocolos, prescindimos de prendas llamativas y atuendos cortos. Por eso, los trajes y colores neutros acostumbran a ser los más elegidos.

Por ello, jugando con el calzado y los complementos, agregarás las notas de color que le faltan a tu look. En Asos puedes adquirir unas manoletinas destalonadas en color rosa, tonalidad de moda.

Bailarinas rosas destalonadas | Asos

Para días intensos

En las bodas y fiestas en las que aguantamos horas y horas sobre unos tacones, llega un punto en el que nuestros pies están destrozados. Por eso, contar con unas bailarinas te salvará de vivir un final de fiesta amargo.

Puedes buscar las que se adapten mejor al atuendo u optar por la practicidad, comprándote unas manoletinas plegables para llevártelas siempre a donde quieras. En Amazon existen diferentes estilos con los que tu pie descansará a la última.

Bailarinas plegables negras | Amazon

En cualquier situación cuotidiana

Sin duda, una vez te las pongas ya no te las vas a querer quitar. Gracias a su adaptabilidad, cualquier bailarina puede convertirse en tu favorita y, además, las tiendas te ponen su búsqueda muy fácil al ofrecerte múltiples diseños.

Las que te proponemos de Shein son básicas, con tejido efecto piel, acabadas en punta y de color crema, perfectas para lucirlas para ir a hacer la compra o para un plan de tarde con amigas.

Bailarinas color crudo | Shein

Cómo lllevar manoletinas en invierno

Y cuando llegue el frío, ¿quién ha dicho que las tengas que guardar hasta primavera? Usando unas medias tupidas o unos calcetines arreglados, conseguirás ponértelas durante todo el año. Puedes alegrar los días grises con las manoletinas de estampado animal print que tiene Zara, con las que unirás dos de las tendencias más otoñales.