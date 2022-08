3 tendencias que vienen con fuerza este otoño

Pronto será la hora de dar la bienvenida al otoño, una época en la que daremos paso al frío y a los días cortos. Pero no todo son dramas, porque cada época trae consigo nuevas tendencias estilísticas y si eres fan de lo más novedoso, para ti esto es una alegría.

Nuestras tiendas favoritas ya se han hecho eco de los imprescindibles de la temporada fría y, como buena amante de la moda, siempre tienes que ir a la última, por lo que debes empezar a consultar las webs para no quedarte sin lo que se va a llevar. Si aún no sabes qué destacará, este artículo te ayudará a no temer el cambio de armario.

Qué será tendencia este otoño

El estampado animal print

Las prendas con estampado de animal serán todo un éxito. Todas hemos tenido alguna vez algo de ropa con este estampado, pero a pesar de ser un clásico, ha sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas modas, por lo que gusta a todas las edades.

Se trata de un estampado un poco peligroso, ya que si hacemos una mala combinación, un look chic y estiloso puede convertirse en un atuendo de lo más vulgar. Si lo sabemos llevar, podemos lucirlo hasta en ocasiones especiales, dándole un toque de lo más original y asalvajado a un atuendo modesto.

Puedes escoger entre diferentes tipos: serpiente, tigre, cebra e incluso vaca, que suelen estar plasmados en una gran variedad de prendas. En Mango puedes encontrar prendas con estos patrones, ¿qué te parece este vestido largo con estampado de leopardo?

Los colores del otoño

A diferencia de las tonalidades anaranjadas y marrones que trae consigo esta época y que, por ende, no pasan de moda, este año se lleva lo llamativo. El rojo será una de las joyas, un color potente que le dará un toque atrevido a cualquier outfit, aunque puedes optar por el color vino si buscas algo más elegante y relajado.

Para iluminar los días grises, el rosa será, sin duda, uno de los colores que más reinarán, desde el chicle hasta el pastel, perfecto para seguir contrastando el bronceado veraniego que intentaremos alargar. Este color se complementará con el very peri, el morado más cuco y favorecedor que deberá estar sí o sí en el armario.

El verde caqui, un color particularmente muy usado en esta época, este año cobrará aún más importancia, por lo que debe ser un must en tu armario. De la misma forma, el azul klein, la tonalidad más eléctrica y vibrante, restará protagonismo al azul marino para que puedas lucir prendas de lo más intensas. En H&M puedes adquirir un conjunto completo muy favorecedor.

El cuero, el tejido por excelencia

En cuestión de tejidos, uno de los grandes clásicos es el cuero y aunque durante el año quizás reducimos su uso, el otoño es una de las estaciones perfectas para lucirlo. Este año, el fin del verano traerá consigo las prendas más cañeras, ya que la ropa de piel sintética será clave para lograr un atuendo vencedor.

Lo encontrarás en forma de gabardina, faldas, botas e incluso vestidos y no te lo vas a querer quitar. Aunque la clásicas tonalidades marrones y negras son la más escogida, te retamos a que pruebes con el cuero colorido, ya que, sin duda, marcará un antes y un después en tu look. Stradivarius tiene una falda efecto cuero de color burdeos muy estilosa.