El papel protagonista de Camila Parker-Bowles en la boda de Carlos de Inglaterra y Lady Di: fue vestida de blanco

Un día como hoy, hace 43 años, el mundo entero centró su atención en la Catedral de San Pablo, donde se celebró la boda real entre el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer, conocida como Lady Di. Alrededor de 600 mil personas se congregaron en las calles londinenses para ver el enlace y 750 millones lo siguieron por televisión. Una audiencia que, desde la lejanía, aseguró que fue "un cuento de hadas", aunque lo cierto es que la celebración no fue tan idílica como pensaban.

Boda de Diana y Carlos | Getty Images

Camila Parker Bowles, expareja del entonces príncipe heredero, tuvo el valor de acudir a la boda real y lo hizo, además, vestida de blanco, un color que normalmente se reserva para la novia. Este gesto, que nunca sabremos si realmente fue intencionado, ha sido ampliamente analizado a lo largo de los años por expertos en la monarquía inglesa.

Recientemente, la biógrafa real Sally Bedell Smith apareció en una serie documental de la CNN sobre los Windsor, explicando que Lady Di vio a Camila entre los asistentes mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre. "Allí está ella, en este día mágico, y lo único en lo que se concentra es en la imagen de Camila", relata Bedell Smith.

¿Por qué le importó tanto a Diana de Gales la presencia de Camila?

A día de hoy, no cabe duda de que Camila es el verdadero amor de Carlos III. No obstante, en 1981, su inclinación por ella no era tan evidente, aunque Diana sí era conocedora de los sentimientos de su futuro marido.

Según han confirmado los biógrafos oficiales de la familia, Carlos regaló un lujoso brazalete a Camila, con sus iniciales grabadas, poco antes de la boda, y Diana lo vio. Esto hizo que la joven estuviera especialmente susceptible ante la presencia de su "rival" en la ceremonia.

¿Por qué Carlos decidió casarse con Diana y no con Camila?

Según relata el documental biográfico de la CNN, el príncipe Carlos, aun estando perdidamente enamorado de Camila, no tuvo más opción que casarse con la joven Diana, de 20 años, pues era todo lo que la familia real deseaba para él: una joven inocente de aspecto delicado. "Carlos se convenció a sí mismo de que podía estar enamorado de Diana. Al menos lo suficiente como para casarse", explica la biógrafa real Tina Brown.

Por otro lado, Camila se había casado años atrás con su antiguo novio, Andrew Parker Bowles, lo que complicaba aún más que su relación con el heredero a la corona inglesa fuese bien vista. No obstante, los actuales reyes de Inglaterra mantuvieron su romance en secreto, como amantes. Una historia que acabaría por hundir a Lady Di, quien tenía graves problemas de salud mental.