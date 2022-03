Cuando se aproxima el buen tiempo, todo cambia. Estamos más alegres, cogemos nuestra rutina con más ganas e incluso transformamos nuestra forma de vestir. Esto no solo ocurre con las prendas, también optamos por otros accesorios y zapatos.

Algunas famosas ya han empezado a descubrir sus pies, así que es el momento de empezar a revisar tu armario y hacerte con aquellos zapatos que aún no tengas.

Deportivas coloridas

Las clásicas zapatillas deportivas no pueden faltar en ninguna época del año. Se trata de un calzado muy versátil, usado no solo para hacer deporte. Las solemos llevar para todo, incluso para looks arreglados, ya que le dan un toque más informal. Además, su comodidad hace que las queramos llevar siempre.

Esta primavera apuesta por unas zapatillas deportivas coloridas, para darle un toque más alegre a tu calzado, dejando atrás las clásicas blancas. Dua Lipa ha seleccionado unas en tonos pastel que resaltan sobre su estilismo.

Botas altas

Primavera es época de faldas y vestidos, por lo que empezamos a descubrir nuestras piernas. Por ello, podemos elegir zapatos que cubran más que unas simples zapatillas, por ejemplo, unas botas altas tipo 'cowboy'.

De esta forma, podremos lucir en su totalidad aquellos calzados altos que en invierno quedan ocultos por nuestros pantalones. No solo quedan bien con vestidos, también puedes combinarlas con jeans ceñidos, como lo ha hecho la influencer Laura Matamoros.

Con borreguito

Aunque las temperaturas empiezan a elevarse en primavera, a veces no tenemos ganas de descubrir demasiado nuestros pies por temor al frío. Por ello, puedes optar por algún calzado descubierto forrado con un tejido caliente como el borreguito.

Ya sea en formato sandalia o plataforma, este tipo de zapato te permitirá llevar tus pies aireados a la vez que abrigados y mullidos, además de darle un toque diferente a tu estilismo. Puedes hacerlo como Laura Escanes.

Sandalias romanas

Las sandalias romanas o de gladiador son una apuesta segura para lucir pierna. Este tipo de calzado también queda genial con faldas y vestidos. Su principal característica se encuentra en los cordones, ya que se deben enrollar alrededor de la pierna para sujetar la sandalia, por lo que resulta esencial no llevar pantalón largo. Dotan a tu estilismo de una gran personalidad, como en el caso de la cantante y actriz Zendaya, que las luce con un vestido corto fucsia.

Zuecos de madera

Inspirados en los clásicos zapatos holandeses, tienen una apariencia de lo más rural y artesanal, ya que la suela está hecha de madera. Este tipo de zapatos permiten crear looks muy sencillos: combínalos con unos jeans denim rotos y una blusa blanca y estarás lista para cualquier ocasión. Los hay para todos los gustos. Por ejemplo, la influencer Grace Villareal ha apostado por unos zuecos negros de tacón bajo.

Igual que renuevas el armario en los cambios de estación, también debes pensar en renovar tu zapatero, porque el calzado es un accesorio imprescindible. Todas las ideas que te hemos traído se pueden encontrar en infinidad de colores y diseños, así que si te ha gustado alguno, no dudes en ir en su búsqueda.

