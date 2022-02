Zayn Malik pide matrimonio a Gigi Hadid

Zayn Malik y Gigi Hadid están cada día más unidos. Después de un año de amor, la pareja ya no se corta y quieren que todos se enteren de su amor. Hablan de lo orgullosos que están el uno del otro en las entrevistas que conceden e incluso hablan de su vida privada, y todo indica que se entienden fenomenal.

Aunque en los inicios de su noviazgo nadie apostaba por ellos, su relación está cada día más consolidada y han conseguido callar los rumores que auguraban un final cercano a la feliz pareja. Han tenido algún bache provocado por la ex de Zayn, Perrie Edwards, que ha sacado a Gigi de sus casillas por no dejar de hablar de su chico y de lo mal que se portó con ella. Pero nada puede con ellos, y cada día están más unidos.

Hasta tal punto, que el cantante ha querido dar un paso más en su relación, y ha pedido matrimonio a la modelo después de un año de relación. Pero no ha sido suficiente lo mucho que se quieren, lo unidos que están y la complicidad que hay entre ellos para que la top se atreva a aceptar la propuesta de su chico. Según han informado fuentes cercanas a la pareja ella aún no está preparada: "Para ella es ir demasiado rápido. No se sentía lista. Solo tiene 21 años y no se siente preparada para atar el nudo, por lo que le rechazó".

Parece que el motivo de la negativa podría estar en las experiencias sentimentales de la madre de Gigi Hadid, Yolanda, que ha vivido dos divorcios: "Ella ha visto a su madre atravesar dos divorcios desordenados, por lo que Gigi quiere estar cien por cien segura de que Zayn y ella se comprometen de por vida".