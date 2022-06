El viudo de Jesús Mariñas confiesa lo duro que está siendo superar su muerte

Hace un mes se hacía pública la triste noticia de que el famoso periodista Jesús Mariñas fallecía a causa de un cáncer de vejiga contra el que llevaba varios años luchando. Una muerte que dejaba un poco huérfana a la prensa rosa, y es que el gallego siempre estuvo al pie del cañón.

Su marido, Elio Valderrama, fue su pareja en sus últimos 35 años y en el adiós al amor de su vida se mostró muy afectado. Sin embargo, siguiendo las últimas voluntades que el periodista quería, el fotógrafo ha ido poco a poco recuperándose y retomando su día a día.

Para afrontar estos difíciles momentos, Elio se ha apoyado en sus amigas las cuales intentan sacarle de su casa siempre que puede para que se despeje, aunque no parece fácil...

En su última aparición, en la presentación del libro 'Crónicas de una vagabunda' de Julia Alegre en Madrid, lo ha hecho acompañado de Fabiola Martínez. Allí, ambos han atendido a los periodistas de Europa Press, tan amables como siempre, y mostrando sus mejores sonrisas.

Un mes después

No está siendo una etapa fácil, y cómo él mismo ha dicho: "Voy tirando". Tras el fallecimiento de su marido, Elio ha afirmado que tiene buenas amigas como Fabiola que le están ayudando: "Me llamó, me acompaña y me da ánimo", afirmaba sabiendo la suerte que tiene por eso: "Me hace las cosas un poco más fáciles".

Es cierto que no hay nada mejor que sentirte arropado cuando la vida te pone contra las cuerdas. Y los amigos son fundamentales en tan duros momentos.

Aunque el tiempo pase, el fotógrafo sigue teniendo muy presente a Mariñas, y es que desde el primer momento de su relación ambos conectaron perfectamente y siempre han sido muy cómplices el uno con el otro. "No sé cómo explicarlo de verdad, es como si fuera dos en uno, yo estoy como si lo viera todos los días, la gente pensará que estoy loco", confesaba.

