El marido de Jesús Mariñas, Elio Valderrama, revela cómo se encuentra tras la muerte del periodista

El pasado 10 de mayo conocíamos una triste noticia: el famoso periodista Jesús Mariñas fallecía a causa de un cáncer de vejiga. Una muerte que dejaba un poco huérfano al periodismo rosa, un género que el gallego revolucionó y reinventó con su pluma ácida y afilada y con sus comentarios mordaces.

Una enfermedad contra que llevaba luchando cerca de dos años. Mariñas sabía cuál era su final y dejó claro entre sus últimas voluntades que no quería capilla ardiente y despedida pública. Se negaba a que su muerte se convirtiese en un espectáculo y por su tanatorio desfilasen amigos y otros que no lo eran tanto llorando su marcha. Por lo que dejó instrucciones precisas a su marido y pareja en los últimos 36 años de su vida, Elio Valderrama. No habría velatorio, su incineración sería en la más estricta intimidad y sus cenizas se esparcirían por A Coruña, al lado de los restos mortales de su madre, fueron sus tres peticiones.

Ahora, seis días después y tras seguir los deseos de Jesús Mariñas al pie de la letra, su viudo ha reaparecido y ha roto su silencio tras su discreto adiós al amor de su vida. Acompañado por Rosa Benito, grandes amigas del periodista, Elio ha disfrutado de una comida en uno de los restaurantes favoritos del gallego, rindiéndole así una especie de homenaje póstumo al seguir con su vida, tal y como a él le gustaría.

Sus primeras declaraciones ante la prensa

Elio ha reaparecido muy entero aunque visiblemente triste por la muerte de su marido, el fotógrafo contaba a los micrófonos de Europa Press cómo afronta estos delicados momentos: "Bien, estoy bien, estoy tranquilo, con mucha paz en mi cabeza".

"Estaba aquí porque Jesús no quería nada con mucha gente y voy de grupo en grupo", confesaba haciendo referencia a su comida con Rosa y más amigos, asegurando, como decía su marido, que "las cosas se hacen en vida y no después de muerto ¿Sabes lo que te digo?". "Después de muerto ni homenaje ni leches de nada. ¿Para qué? ¿Para qué voy a contusionar todo", ha apuntado.

"Yo estoy muy bien. Mi casa está tranquila" y Jesús, del que como se puede ver en el vídeo principal sigue hablando de él en presente, está "de puta madre". "No sé cómo explicarte, es una sensación muy raro todo. Yo creo que vamos a tener comunicación siempre, te lo juro de verdad. Era una complicidad... Me levantaba a las 6 y ya sabía lo que quería desayunar. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo, con una paz que tengo en mi cabeza, en mi casa, en todos los sentidos" ha revelado ante las cámaras en sus primeras declaraciones públicas a los medios tras el fallecimiento de Mariñas.

Seguro que te interesa...

¿Quién es Elio Valderrama? El viudo de Mariñas con el que llevaba 32 años