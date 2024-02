El vídeo de Kanye West que preocupa a sus seguidores por el aspecto de su labio

Kanye West ha vuelto a Instagram. Desde hace justamente una semana, el rapero ha vuelto a subir publicaciones a su cuenta: desde videoclips de varias de sus canciones hasta un vídeo en una fiesta e, incluso, un post muy comentado relacionado con Taylor Swift, del cual hablaremos más adelante.

Ahora, nos vamos a centrar en un vídeo que ha dado mucho de qué hablar y no solo por lo que dice. En él, Ye responde a los comentarios que le han criticado que hiciera tantas publicaciones dedicadas a Bianca Censori, su mujer: "Voy a publicar a mi esposa tanto como yo quiera", asegura tajantemente. A lo que añade: "Me hace feliz. Algunas personas no quieren que seas feliz".

Pero como decíamos, no solo estas palabras han sido el centro de atención, porque hay otra cosa que ha causado cierta preocupación entre sus seguidores: un bulto en el centro del labio superior. Como no podía ser de otra manera, las hipótesis sobre cuál podría ser la causa no se han hecho esperar.

Por un lado, hay un seguidor que piensa en una reacción alérgica, otra quien diagnostica "probablemente un herpes labial" y más de un seguidor apunta a un "tejido cicatrizado" a raíz de un accidente de coche que sufrió hace unos años. También alguno culpa a la funda dental dorada que lleva (valorada en 800.000 dólares).

Por otro lado, otros lo atribuyen a que "siempre ha sido así" y a una "anatomía normal del labio superior llamado tubérculo labial. A algunas personas les sobresalen más que a otras". El ex de Kim Kardashian no se ha pronunciado por el momento, aunque todo apunta a estas últimas teorías que hemos mencionado. Si nos fijamos en algunas fotos de meses atrás, se puede ver que ya lo tenía, pero ha sido ahora cuando los fans se han fijado más al ver el vídeo en el cual este bulto se ve con más claridad.

Kanye West | Gtres

Kim Kardashian y Kanye West | Gtres

Kanye West en Nueva York | Gtres

Chaney Jones y Kanye West | Gtres

¿Tregua en la guerra Kanye West - Taylor Swift?

Al inicio de este artículo hemos avanzado que otra publicación destacada de Kanye West en su vuelta a Instagram es una relacionada con Taylor Swift. En ella comparte un mensaje publicado en X de una swiftie que invita a todas las fans de la cantante a escuchar el nuevo single de Beyoncé, Texas hold 'em, y así evitar que Ye alcance el número 1 de los Billboard Hot 100.

Visiblemente molesto, el también productor ha querido recordar que la polémica frase de una de sus canciones, "Hice famosa a esa perra", no iba dirigida a Swift. Sin embargo, agradece la promoción gratis de su nuevo disco, titulado Vultures: "Este álbum es realmente súper positivo y divertido, todo se trata de triunfante", ha afirmado.

Lo más llamativo han sido las palabras que ha dedicado a Taylor Swift y Beyoncé: "Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos".

Para terminar, Ye ha mencionado la última polémica con la cantante en la Super Bowl. Resulta que él compró entradas para sentarse delante de Swift y ella lo impidió "con un par de llamadas", tal y como cuenta Brandon Marshall, exjugador de fútbol americano, en su pódcast Paper Route.