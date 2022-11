Victoria Federica se sincera sobre cuál es su verdadera relación con sus primos maternos

Victoria Federica ha protagonizado un extenso reportaje fotográfico para la revista Instyle, convirtiéndose en su chica de portada para el número especial de su 18º aniversario. Demostrando su soltura ante las cámaras, la joven influencer también se ha dado a conocer más en profundidad y se ha sincerado sobre el papel que sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, han tenido a la hora de definir su propio y marcado estilo.

"Observar la manera de vestir de mis padres ha sido una ventaja porque he visto con normalidad el seguimiento de las tendencias y me ha permitido tener, desde hace tiempo, un gusto personal bastante definido", ha explicado la ya convertida en 'it-girl'. Así, Vic define a sus padres como sus "grandes referentes", eso sí, asegura que trata de ser "lo más independiente posible" en las decisiones que toma "porque eso me hace responsable también".

Sobre su futuro laboral, la nieta del rey emérito, que presuntamente abandonó sus estudios universitarios recientemente, confiesa que se encuentra en "una etapa de aprendizaje": "Desde el principio he tenido claro que quiero que mi trabajo se enfoque en proyectos a largo plazo que me permitan ir conociendo todas las etapas del proceso".

Sin embargo, la joven de 22 años también ha querido arrojar luz sobre ciertos temas personales de los que hasta ahora jamás se había pronunciado. Y es que, pese a las especulaciones que han circulado sobre un supuesto nulo contacto con sus primos maternos, Victoria Federica asegura que mantiene un estrecho vínculo con Pablo, Miguel e Irene Urdangarin y la princesa Leonor y la infanta Sofía.

"Por supuesto que sigo manteniendo contacto con mis primos maternos. Tenemos muy buena relación", ha confesado la hermana de Froilán, que añade: "Mi infancia la he vivido con ambas familias, así que he podido compartir mucho tiempo con todos mis primos".

