Jesús Oviedo, de 'Gemeliers', reacciona así al enterarse por su hermano Dani de la operación de Victoria Federica

Este pasado miércoles trascendía la noticia de que Victoria Federica había sido operada de urgencia en Madrid a causa de una peritonitis.

Una información que publicaba en exclusiva Vanitatis y que causaba un gran asombro pues ese mismo fin de semana habíamos visto a la influencer celebrar su 22 cumpleaños.

Sin embargo, fue ese mismo domingo cuando la nieta del rey emérito ingresó en un hospital de la capital madrileña por un malestar que le llevó a ser intervenida.

Tras recibir el alta hospitalaria, pudimos ver las primeras imágenes de la joven llegando a casa de su madre, la infanta Elena, así como también la especial visita que recibió por parte de su primo, Juan Valentín Urdangarin, con quien desconocíamos, al menos de cara al público, su estrecha relación.

La reacción de Jesús al enterarse del contratiempo de salud de Victoria Federica

Ahora, durante el desfile de Eduardo Navarrete en la Fashion Week de Madrid, Jesús y Dani Oviedo, los famosos 'Gemeliers', han sido preguntados por los micrófonos de Europa Press por su "muy buena amiga", tal y como la ha definido este último, tras su contratiempo de salud.

Dani y Jesús Oviedo, de 'Gemeliers' | GTRES

"Me escribió y me dijo que estaba bien", revela Dani, que asegura que le envió un mensaje para saber cómo se encontraba: "Bien, bien, ya todo bien, ha sido un susto", le habría confesado la influencer.

Sin embargo, lo cierto es que la pregunta sobre la hermana de Froilán ha sido de gran sorpresa para Jesús, pues ha sido en ese mismo instante cuando se ha enterado de su delicada intervención.

"No tenía ni idea", confiesa el joven, que, un tanto incrédulo, añade que "yo me enteré de lo de Canales que le pilló un toro y lo llamé y estaba bien, pero lo de Victoria no lo sabía".

Los que en su día fueran participantes de 'Tu Cara Me Suena' también han explicado entre risas que desconocen si a su amiga le gustan sus canciones pero que "cantarlas las canta".

