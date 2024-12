Victoria Federica, grabada mientras le explica a la infanta Elena y a Froilán por qué no quiere hablar con la prensa

Este pasado domingo, el Palacio de Vistalegre acogió al festival benéfico Madrid torea por Valencia para recaudar fondos para los damnificados por la DANA. Un evento que protagonizaron toreros de la talla de Enrique Ponce, José Mari Manzanares, Andrés Roca Rey o Alejandro Talavante, y que tuvo tres grandes protagonistas: la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán -que ha viajado desde Abu Dabi para pasar unos días en familia-.

Victoria Federica y Froilán en la corrida benéfica Madrid Torea por Valencia | Gtres

Una cita muy especial antes de las Navidades en la que la sobrina del rey Felipe se mostró especialmente seria mientras su madre y su hermano compartían risas y confidencias. Para la ocasión escogió un top marrón, un vaquero, uno de sus bolsos de su colección de lujo y una larguísima melena suelta.

Victoria Federica en la corrida benéfica Madrid Torea por Valencia | Gtres

Aunque, además de su comentado bronceado, lo que también llamó especialmente la atención fue la negativa a atender a uno de los periodistas que, desde el callejón de la plaza, le pidió que hiciese algunas declaraciones sobre este iniciativa solidaria.

Victoria Federica, Froilán y la infanta Elena en la corrida benéfica Madrid Torea por Valencia | Gtres

Visiblemente agobiada e intentando explicar su negativa, Victoria Federica fue captada por las cámaras de Europa Press expresando por qué no quiso hablar con la prensa. "Te lo juro, me da cosa porque no sé hablar", se puede leer en sus labios, después de que su madre le insistiera a hablar con el reportero.

Un momento incómodo del que la nieta de don Juan Carlos se olvidó al reencontrarse con unos amigos a los que saludó cariñosamente mientras compartían confidencias. Tras esto, era Andrés Roca Rey el que se acercó a ella y a su madre para agradecerle, dándole la mano, su apoyo incondicional en una cita tan especial.