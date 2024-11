La infanta Elena y Victoria Federica se quedan sin palabras ante el comentado retrato de la Reina Letizia

Los glamourosos retratos de la Reina Letizia y el Rey Felipe VI están dando la vuelta al mundo después de haber colaborado con la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz. 9 meses después de una sesión fotográfica en el Palacio Real que ya se ha convertido en histórica, las imágenes han visto la luz y despertado todo tipo de reacciones.

Mientras la de Felipe VI es una instantánea regia en la que -ataviado con el uniforme de gala de Capitán General del Ejército de Tierra y con sus condecoraciones más importantes en el pecho- queda claro que es la imagen de un Rey, la de la madre de la Princesa Leonor evoca a la época dorada de Hollywood. La Monarca prescindir de tiara o banda de gala, y posa con un impresionante diseño negro de Balenciaga con escote palabra de honor y voluminoso chal en fucsia sobre los hombros, como si de una estrella de cine o la protagonista de una editorial de moda se tratara.

Rey Felipe VI y reina Letizia retratados por Annie Leibovitz | Gtres

Sofisticación en estado puro que ha provocado también opiniones encontradas, al considerar que siendo la Reina consorte su retrato debería representarla como tal, y no con una imagen más propia de una aristócrata o una actriz. Es más, ciertos periodistas la han comparado con su sobrina Victoria Federica, apuntando que no extrañaría ver a la influencer con un look similar al de su tía Letizia en alguna de las galas a las que asiste.

De hecho las últimas en reaccionar al imponente retrato de los Reyes han sido precisamente la infanta Elena y su hija, que este martes han reaparecido juntas en la XXV edición de la subasta solitaria de capones de Cascajares que se ha celebrado en el madrileño Teatro Barceló, presumiendo de su complicidad y zanjando los rumores de mala relación que las han perseguido desde que Victoria comenzó a explotar su faceta de instagrammer.

Dando muestras de su discreción, la hermana y la sobrina de Felipe VI se han quedado sin palabras ante las preguntas de la prensa al abandonar el acto, dejando en el aire si les han gustado los retratos y qué les ha parecido la sofisticada y glamourosa imagen de Doña Letizia en la imagen captada por Annie Leibovitz.