Verónica Romero asegura que no tiene relación con David Bisbal: "Cuando una persona no responde, para qué seguir"

Manu Tenorio celebró esta semana el lanzamiento de su undécimo álbum, El Origen, con una fiesta a la que asistieron amigos, familiares y algunos de sus compañeros más cercanos de Operación Triunfo. Entre ellos estaba Verónica Romero, su amiga desde hace más de 20 años y compañera de la primera edición del exitoso concurso.

La cantante expresó su alegría al ver cómo Manu sigue triunfando sobre los escenarios después de 23 años de carrera. "Tiene mucho mérito y mucho trabajo detrás", explicó a Europa Press. "El secreto de estar arriba de un escenario son las ganas y luego los fans, el cariño del público", añadió Verónica, que destaca el apoyo incondicional de los seguidores de OT, quienes han mantenido vivo el legado del programa durante más de dos décadas.

Sobre su "inexistente" relación con David Bisbal

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su charla con la agencia de noticias fue su sinceridad al hablar sobre David Bisbal, uno de los concursantes más exitosos de aquella edición. Al ser preguntada por su relación actual con él, Verónica fue contundente: "Yo con Bisbal no tengo ningún tipo de relación". "Cuando una persona no te responde… ¿Para qué vas a seguir? Entonces entiendo que su camino y el mío no tienen nada que ver", siguió diciendo la "extriunfita". Y concluyó con una frase tajante: "Es inexistente".

Presentación de la película de OT en Barcelona | Gtres

¿Y el resto de compañeros de OT?

Aunque con Bisbal no hay relación, Verónica sí mantiene contacto con varios de sus compañeros de la academia, como Nuria Fergó, Geno, Mireia, Alejandro Parreño y Javián. Según ella, lo que los ha mantenido unidos todos estos años es el recuerdo común de sus inicios. "Lo que nos une es reconocernos de dónde hemos salido y de dónde venimos", aclaró.

Pero no todo fue fácil para la cantante tras su paso por el concurso. Admitió haber pasado por momentos difíciles al salir de la academia, llegando incluso a no querer estar en el grupo de WhatsApp que compartían sus compañeros. "Yo creo que cada uno tenemos nuestra historia detrás. Lo pasé mal, pero ante todo estaban mis ganas y mi trabajo. Yo soy muy de que si veo que aquí no es mi sitio, me voy rápido, no me lo pienso. Ese es el latido y siempre lo he hecho así. Antes de quedarte en un sitio donde no te quieren y no quieres estar, lo mejor es, desde el respeto, irse", explicó de forma transparente.

¿Nuevo amor a la vista?

Para terminar, Verónica también habló sobre su situación sentimental. La artista, actualmente soltera, confesó estar preparada para abrir su corazón de nuevo. "Creo que me he hecho ya tanto a estar sola… ¡Pero eso no es excusa!", declaró entre risas.

Con su naturalidad habitual, se definió como una persona "muy sencilla, alegre y sana". Y terminó con una nota optimista: "Hay que arriesgarse un poco y conocer a alguien".