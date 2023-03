Vania Millán enseña su tripita de embarazada: "Me gusta que me empiecen a no quedar bien mis pantalones"

Vania Millán anunció hace unas semanas a través de las redes sociales que su marido, Julián Bayón, y ella iban a convertirse en padres por primera vez tras las dificultades que habían tenido. Meses antes de anunciar este embarazo, la modelo explicó que estaban recurriendo a tratamientos de fecundación in vitro para cumplir su sueño, pero que este estaba siendo difícil. Al igual que comunicó estas dificultades que estaban teniendo, cuando al fin se cumplió lo que tanto anhelaba, quiso también hacer público su embarazo y dedicó un vídeo para hablar sobre su proceso de fecundación.

La modelo no puede estar más emocionada con la etapa que que atraviesa y por eso quiere compartir este bonito proceso con todos sus seguidores. Hace una semana, Vania publicó en su perfil de Instagram un vídeo frente al espejo en el que enseñaba cómo se va notando ya su tripita de embarazada: "Qué bonito sentir los cambios... Ser tan comprensible con todo lo que pasa en tu cuerpo porque sabes que es el primer regalo que le haces...". Un clip en el que a la futura mamá no se le quita la sonrisa de la cara: "Mi look de hoy bebé a bordo que se empieza a notar. Cómo me gusta que me empiecen a no quedar bien mis pantalones!!".

Tras unos días en los que no se encontraba muy bien a causa de un resfriado, Vania ha publicado en sus redes sociales que ha tenido una cita médica en la que ha confirmado que "todo está super bien, bebé no se ha enterado de nada. Lo he pasado mal yo pero ya está". Así, la íntima amiga de Pilar Rubio ha dejado claro que con que su pequeño esté bien ella ya está contenta, y su cara de felicidad en todo momento no miente.