El duro proceso de Vania Millán con la fecundación in vitro: "Llegué a plantearme que había que aceptarlo"

Hace tan solo unos días Vania Millán y su marido, Julián Bayón, anunciaban que estaban esperando su primer hijo. Un embarazo que ha llegado después de años luchando por conseguirlo y que ha sido posible gracias a la fecundación in vitro, así anunciaba la ex Miss España la feliz noticia a través de sus redes sociales: "Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría… He tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos!!!! Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo!!!! Agradecer cómo no a mi doctor @juancho1966 y al equipo de @iviclinics en Madrid por tratarme con tanto cariño!!! ( y gracias a quien me dio la recomendación). Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad… que está ahí conmigo… que está sucediendo… Y por supuesto no me olvido de mi amor @dr.julianbayon que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor".

La modelo ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido, y ha aprovechado para hablar sobre su proceso de su fecundación in vitro: "Cómo me gustaría poder daros respuestas y ayudar a todas" ha explicado Vania, quien ha confesado que tras escuchar tantas historias de sus seguidoras se siente muy afortunada por su embarazo. Vania y su marido comenzaron el proceso en Valencia, pero hace unos meses empezaron a realizarlo en Madrid, ya que sería más fácil y tranquilo para ambos por cuestiones de cercanía: "Lo que busqué era llevar el tratamiento con más calma", ha explicado ella, ya que trasladarse a Valencia para realizar el proceso no era muy cómo para ellos. Ser padres era uno de los sueños del matrimonio, y a pesar de querer serlo de forma natural, en su publicación ha explicado que hubo un momento en el que se planteó otras opciones: "Llegué a plantearme que había que aceptarlo, y que era así, y que hay mil medios a día de hoy, hasta el fin último que es la adopción para ser madre, y yo no me iba a negar a ninguno de ellos".

Vania ha querido mandarle mucho apoyo a todas aquellas mujeres que se encuentren atravesando por el mismo proceso, y ha explicado que para quedarse embarazada afectan muchos factores: "Son miles las circunstancias físicas, emocionales y mentales que nos afectan a la hora de quedarnos embarazadas, porque dar vida es un milagro y no es tan fácil".