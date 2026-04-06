HA SIDO MADRE DE SU PRIMER HIJO JUNTO A CHINO DARÍN
Úrsula Corberó muestra cómo vive sus primeros meses como madre, volcada en la lactancia materna
A pesar de su gran discreción durante el embarazo, desde la llegada de su bebé, Úrsula Corberó está compartiendo algunos de los momentos que está viviendo durante estos primeros meses como madre y el huracán de emociones que está sintiendo. Un carrusel de imágenes que muestran, además, a la actriz completamente volcada en la lactancia materna.
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Lejos de las alfombras rojas, Úrsula Corberó ha decidido enseñar su versión más real. La actriz disfruta de sus primeros meses como madre y, por primera vez, ha dejado ver cómo está viviendo esta etapa tan bonita como intensa.
Desde que dio la bienvenida a su hijo Dante junto a Chino Darín, su vida ha dado un giro completo. Y si hay algo que está marcando especialmente estos primeros meses es la lactancia, en la que la actriz se ha volcado por completo.
En las imágenes que ha compartido en instagram, Úrsula aparece en distintas situaciones cotidianas y cómo se está enfrentando a ellas. Sin superficialidad y con naturalidad.
Pero no todo es tan bonito como parece. Úrsula también ha querido mostrar que estos primeros meses no son fáciles. El cansancio, la adaptación y la carga emocional forman parte del proceso, algo que ha dejado ver en alguna imagen más vulnerable donde sale llorando.
Aun así, hay algo que lo compensa todo. "Tanto amor no me cabe", escribía, dejando claro que, pese a las dificultades, el amor puede con todo.
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Con esta publicación, Úrsula Corberó no solo ha compartido fotos, sino ha mostrado la cara más real de la maternidad: paradas para amamantar, horas con el sacaleches, lágrimas sin control... Una publicación con la que muchas de sus seguidoras se han sentido muy identificicadas.
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