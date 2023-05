El último regalo que Aless Lequio le hizo a Ana Obregón por el Día de la Madre

El Día de la Madre es una fecha complicada para Ana Obregón desde que su hijo, Aless Lequio, falleciera hace tres años. Una fecha un tanto agridulce para ella que puede que este año con la llegada de su nieta, Ana Sandra, haya podido pasar algo más animada.

Tratándose de un día tan señalado, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores el recuerdo tan bonito que tiene del último Día de la Madre que pasó con Aless en Nueva York. La bióloga ha publicado un vídeo en el que aparece relatando el momento en cuestión, el cual ha plasmado en el libro que comenzó escribiendo su hijo y ha terminado ella, 'El chico de las musarañas'.

"Feliz Día de la Madre. Mi Chico de las Musarañas, seré tu mamá eternamente. Feliz día de la madre a todas las madres: a las madres que tienen la suerte de tener a sus hijos vivos pero en especial a las madres que han tenido que devolver a su hijo al cielo. 'El Chico de las musarañas' el mejor regalo para una madre", se puede leer en el pie de foto.

Un vídeo en el que Ana ha leído emocionada un gran recuerdo que permanecerá siempre en su memoria: "Recuerdo que era mayo, porque jamás olvidaré ese Día de la Madre en Nueva York. Tenía todas las papeletas para ser el más triste, y sin embargo, tú, Aless, lo convertiste en uno de los más felices. Te escapaste del hotel recién dada una quimio, mientras me estaba duchando, para comprarme un ramo de rosas blancas que encontré en la cama de mi habitación del hotel con una nota: 'Feliz Día de la Madre a mi persona favorita, eres y siempre serás la mejor madre del mundo, te quiero, Aless'. Casi no pude darte las gracias, solamente te abracé para que no vieras mis lágrimas de emoción y felicidad, mientras pronuncié tan bajito, que no sé si llegaste a escuchar: 'Eres el amor de mi vida'".

Ana ha compartido este emocionante recuerdo desde Miami, donde ha podido vivir su primer Día de la Madre con su nieta, Ana Sandra, y es que en el vídeo se puede observar el cuco de la pequeña de fondo. Por el momento no se conoce la fecha exacta en la que regresarán a España, pero a partir del miércoles 10 de mayo, podremos volver a ver a Ana en televisión, ya que participará como la nueva 'investigadora' en el programa de Antena 3, 'Mask Singer'.