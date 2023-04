Susana Uribarri explica por qué Ana Obregón está retrasando su regreso a España con su nieta Ana Sandra

Después de una semana de vacaciones en Miami en la que ha compartido numerosos momentos con Ana Obregón y ha podido conocer a la pequeña Ana Sandra Lequio, Susana Uribarri ha regresado a nuestro país para retomar sus compromisos profesionales. Ha sido a su llegada al aeropuerto de Madrid cuando Europa Press ha podido hablar con ella y, con la simpatía que la caracteriza, ha revelado cómo ha visto a la presentadora, cómo es la niña que le ha devuelto las ganas de vivir a su íntima amiga y la decisión que ha tomado respecto a cuándo regresará a España con su nieta.

"Me lo he pasado muy bien y como habéis visto todos, Ana está maravillosa, feliz, muy tranquila en Miami y con ganas de seguir con esa tranquilidad" ha asegurado, reconociendo que aunque había visto a la bióloga con su nieta Ana Sandra "por videollamada", reencontrarse con ella y verla tan cerca con su bebé en brazos ha sido "un poco shock pero muy bien".

"Siempre está pegada a la niña, no se despega" ha añadido, confesando que le costó, y mucho, que Ana accediese a dar un paseo o a comer con ella durante su estancia en Miami.

Sobre cuándo regresará a España con su pequeña, Susana revela "todavía no hay fecha" y, aunque "tiene ganas de volver" es una decisión que está posponiendo "porque allí está muy tranquila y muy feliz". "Lo va retrasando y creo que de momento no vuelve" apunta, dejando entrever que en verano podríamos verla con su nieta en su refugio particular de Palma de Mallorca. "En esa casa tan maravillosa que tiene seguro, pero de verdad que no sé si regresará en junio" afirma.

Además de por el nacimiento de Ana Sandra, que ya tiene 5 semanas, Obregón está feliz por la buena acogida que está teniendo el libro que comenzó su hijo Aless Lequio y terminó ella. "Va por la tercera edición y la verdad es que toda la gente, por todo lo que me llega y por todo lo que le llega a Ana, es maravilloso porque el libro lo es. De verdad que lo es" explica su representante, confirmando que ella sí sabía que la presentadora pensó en quitarse la vida tras la muerte de su hijo y que ahora lo importante es que Ana "está muy animada, muy feliz" y que "la niña es espectacular, un amor".

Tal es su alegría tras la llegada al mundo de su nieta que, como revela Susana, las críticas que ha recibido en los últimos tiempos "le dan exactamente igual". "Ella está en otro mundo y feliz y se mantiene absolutamente al margen de todo" ha asegurado, echando balones fuera cuando le hemos preguntado por la exclusiva de Lecturas de que Alessandro Lequio no querría conocer a su nieta: "No lo sé. Yo acabo de llegar y no he oído nada de eso, no tengo ni idea". "Ella siempre habla bien de Alessandro y no me ha comentado nada contrario a esto" ha zanjado.

Muy discreta, Uribarri ha confesado que tampoco ha hablado con Ana sobre las informaciones que apuntan a que estaría preparando el bautizo de Ana Sandra y querría que la pequeña llevase el mismo traje de cristianar que lució Aless y que pertenece a la familia Real. "No tengo esa información y la verdad es que no lo sé. No creo que vaya a ser el bautizo de aquí para mañana, o sea que no hemos hablado de este tema" ha reconocido.