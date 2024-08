La última reflexión de Hiba Abouk sobre la nueva etapa de su vida: "Es amor propio"

Hiba Abouk se encuentra en un momento de cambios en su vida. Recientemente, mostraba en sus redes sociales el final de su mudanza, ya que ha vuelto a Madrid tras su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi.

En medio de esta nueva etapa, suenan rumores que vinculan a la actriz con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Estos rumores se intensificaron después de que ambos fueran vistos disfrutando de unas vacaciones, donde se mostraron en actitud cariñosa.

Ahora la actriz de Eva y Nicole ha querido compartir en sus historias de Instagram una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie: "Nos vamos volviendo adictos a al soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro espacio, a no dejar nuestro corazón ni nuestra energía a cualquiera, a ser autosuficientes y a brillar solos. Y no es miedo, es amor propio".

La reflexión de Hiba Abouk en Instagram | @hiba_abouk_ en Instagram

"Y qué razón tienen esas palabras", termina este texto que la actriz ha subido a sus redes sociales. Estas palabras podrían tener distintas interpretaciones, por un lado podrían hacer referencia a su ex marido Achraf Hakimi y por otro lado a los rumores de relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Pero lo cierto es que Hiba Abouk está viviendo una nueva etapa en su vida en la que ella misma es la protagonista y así lo ha dejado claro con esta reflexión.