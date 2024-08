El intercambio de mensajes de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en la última foto de la actriz

Oídos sordos, es lo que ha hecho Álvaro Muñoz Escassi respecto a los últimos rumores que apuntan que el jinete habría tenido una relación con un conocido actor de nuestro país. Y prueba de ello ha sido el intercambio de mensajes que ha tenido con Hiba Abouk en una de las últimas publicaciones de la actriz.

La protagonista de Eva y Nicole ha compartido con sus seguidores el final de su mudanza -cabe destacar que ha vuelto a Madrid tras romper con Achraf Hakimi-. Una nueva etapa de su vida que no puede afrontar con más ganas y en la que se ha podido ver el apoyo incondicional del jinete.

Hiba Abouk disfruta de la noche madrileña | Gtres

En la publicación sale la actriz posando muy sonriente y dos fotos más de cómo ha quedado la habitación de sus hijos después de varios meses de cambios. Un post en el que ha destacado por encima de los cientos de comentarios uno muy especial: el de Escassi, que ha comentado con dos emoticonos de una cara con corazones.

Un pequeño gesto con el que el jinete ha dejado constancia de que su vínculo sigue fuerte y que no les han afectado los nuevos rumores. Asimismo, la actriz le ha respondido con otro emoticono significativo, el de un abrazo entre dos personas. Un intercambio de mensajes que vuelve a confirmar que están muy unidos, contra viento y marea.

El intercambio de mensajes de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk | Instagram

Desde que Escassi rompiera su relación con María José Suárez, no ha dejado de estar en el punto de mira. Presuntas infidelidades, relaciones con mujeres transexuales y ahora una nueva bomba: un affaire con un actor. Una información de Enrique del Pozo a la que ha respondido con un mensaje contundente: "Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias".

Y es que, si hay algo cierto en todo este vendaval mediático, es que Álvaro Muñoz Escassi pretende seguir con su vida con total normalidad, sin hacer caso a los rumores y afianzando el vínculo que tiene con Hiba Abouk desde hace ya unos meses.