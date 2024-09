Todos los detalles de la boda de Ana Portillo: quién es el novio, el lugar de la ceremonia y los vestidos de las invitadas

El próximo sábado 28 de septiembre, Ana Cristina Portillo Domecq, la hija menor de la fallecida Sandra Domecq y el empresario y fotógrafo Fernando Portillo, celebrará su boda con Santiago Camacho. Un evento cargado de emociones y pequeños detalles que no se perderán las hermanas mayores de la novia, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas de Bertín Osborne.

Esta boda promete ser uno de los eventos del año en el círculo más cercano de la familia Osborne, quienes siempre han mostrado un cariño especial hacia Ana. El cantante y presentador la quiere como si fuera su propia hija. A continuación te contamos todos los detalles que se han desvelado hasta la fecha.

Así es el novio

Ana Portillo lleva siete años de relación con Santiago Camacho, un ingeniero industrial con una destacada carrera profesional. Tras estudiar en la Universidad de Sevilla, Santiago ha trabajado para diversas empresas en España y en el extranjero, destacando su colaboración con la empresa familiar Camacho Foods en Estados Unidos, donde residió en 2006.

Las hermanas de Ana, Alejandra, Eugenia y Claudia, han acogido a Santiago con los brazos abiertos, mostrándose muy unidas a él. Según Ana, Santi se ha adaptado con naturalidad a la vida pública de su familia política, siendo un hombre tranquilo y reservado que ha sabido encontrar su lugar en medio de tanta fama. "Lo lleva con mucha naturalidad", comentó la diseñadora a la revista ¡HOLA!, en una entrevista previa a la boda.

La ceremonia religiosa, en la catedral de Jerez

El enlace comenzará a las 11:30 horas en la impresionante catedral de Jerez de la Frontera, un templo histórico que data del siglo XVII y combina estilos gótico, barroco y neoclásico. El padre de Ana, Fernando Portillo, será quien ejerza de padrino en este emotivo momento, mientras que Bertín Osborne, exmarido de Sandra Domecq y padre de las hermanas mayores de la novia, se espera que también esté presente, mostrando su cariño y apoyo a Ana.

Celebración en la finca Santiago

Después de la ceremonia, la fiesta continuará en la finca Santiago, una propiedad familiar que pertenece a los abuelos maternos de Ana, Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams. Este lugar tiene un significado sentimental, ya que fue el escenario de las bodas de Alejandra, Eugenia y Claudia. Para Ana, celebrar su boda en la finca es una manera de rendir homenaje a su madre, Sandra Domecq, quien sigue muy presente en su vida.

La novia confesó, en su reciente charla con ¡HOLA!, que siente la presencia de su madre en todo momento y que, aunque no puede escuchar su respuesta, sigue hablando y rezando por ella. "Sé que mi madre estará conmigo en espíritu y aún más presente de lo que ya está en mi día a día", declaró.

El vestido de novia

El vestido de Ana Portillo ha sido diseñado por Jorge Acuña, un reconocido modisto madrileño. Ana describió su relación con Jorge como algo más que profesional, confesando que también ha sido su "psicólogo" en momentos de indecisión.

Sobre cómo es su vestido, solo ha desvelado que refleja su esencia: "No soy la novia clásica, ni tampoco rompedora, pero lo más importante es que me siento yo misma, con un diseño que me representa", afirmó en la entrevista antes mencionada.

Vestidos personalizados para amigas y hermanas

Una de las sorpresas más especiales de la boda es que Ana, diseñadora de profesión, ha creado una tela única para los vestidos de sus hermanas y amigas cercanas. Cada prenda refleja la personalidad de las mujeres que la rodean y los momentos especiales que han compartido a lo largo de los años.

Este detalle creativo demuestra el talento de Ana como diseñadora y su deseo de hacer de esta boda un evento lleno de amor, recuerdos y vínculos familiares.