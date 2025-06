Alice Campello sale en defensa de Morata tras recibir una oleada de críticas al fallar un penalti contra Portugal

Alice Campello ha compartido en sus redes sociales los numerosos mensajes que está recibiendo después de que su marido, el futbolista Álvaro Morata, delantero de la Selección Española, fallara un penalti clave durante la final de la UEFA Nations League este domingo.

Un hecho que ha provocado una oleada de mensajes de odio tanto al delantero como a su familia. Lejos de alimentar la polémica, Alice Campello ha optado por compartir mensajes de apoyo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores. Tanto es así que, junto a las capturas de pantalla que la influencer ha publicado en sus stories de esta red social, la influencer ha querido agradecer a quienes le han enviado palabras de ánimo en un momento especialmente delicado.

"Gracias a Dios existen todavía personas buenas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes", escribía Alice.

Mensaje de agradecimiento de Alice Campello en sus redes sociales | Instagram

No obstante, la influencer también ha reflexionado sobre lo ocurrido y mediante una fotografía en la que aparece el futbolista Álvaro Morata junto a tres de sus cuatro hijos, ha declarado lo siguiente: "En la vida todos nos equivocamos... ninguno excluido... La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos... para todos... pero no somos nadie para juzgar a los demás... El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene... ser tan emocionante e imprevisible...es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene. Lo que sí tiene importancia es la persona que uno es en la vida y en esto ganas a todos. Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que están criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida... Por favor tener respeto y dejar ya de ser tan malas personas".

Unas palabras con las que la influencer, además de defender pública e incondicionalmente a su marido, ha subrayado la importancia de la deportividad, calidad humana de cada persona y, sobre todo, el respeto.

Reflexión de Alice Campello en sus redes sociales | Instagram

Alice Campello y Álvaro Morata son una de las parejas más populares del mundo del fútbol. Se conocieron en 2016, cuando Álvaro era jugador de la Juventus. Tan solo un año después se dieron el sí quiero con una espectacular boda en los canales de Venecia. Juntos han formado una familia numerosa, con 4 hijos, la más pequeña Bella, que llegó al mundo en 2023. A pesar de esto, el año pasado la pareja anunció su separación. Sin embargo, a comienzos de 2025 decidieron reconciliarse y darse una segunda oportunidad, comenzando una nueva etapa juntos en Turquía.