Tamara Gorro admite entre lágrimas un retroceso en su salud mental: "Ya estoy cansada de esto"

El 29 de julio una pequeña estrella se encendía en el cielo. Valeria, conocida como la 'princesa' de Tamara Gorro, fallecía tras una larga lucha contra el cáncer.

La niña "de la eterna sonrisa" era la hija de una de las mejores amigas de la influencer, es más, a menudo decía que la consideraba su sobrina.

La muerte de la pequeña de 5 años dejó a todos devastados, especialmente a la familia y a Tamara. Los allegados a la pequeña Valeria han afrontado estos cuatro meses como han podido, pero la herida por su pérdida sigue abierta.

Unos días después de que 'la Gorro' confesara que había tenido un retroceso en su lucha contra la depresión, se ha organizado un mercadillo solidario para recaudar fondos en favor a la investigación contra la enfermedad que se llevó a la pequeña.

Ahora, las cámaras de 'Europa Press' han hablado con Tamara sobre cómo está llevando la pérdida de su 'princesa' y sobre su salud mental: "Es difícil, pero son duelos que hay que pasar".

"Estaré hecha una mieda, pero no me tira nada ya", confesaba entre risas y lágrimas antes de hacer hincapié en que hay muchísima gente que está igual.

Ante cómo logra sacar fuerzas, la influencer dice que ya ha llegado el momento de afrontar esta nueva etapa: "Me he castigado a mí misma. He dicho se acabó, 'ya está bien, tía'".

"He hecho unas modificaciones en mi proceso de médicos y otras cosas... No sé cómo me va a ir he empezado ahora", contaba al periodista antes de hacer hincapié en que la salud mental es muy difícil de sobrellevar.

