El susto de Violeta Mangriñán tras el "sarpullido" de su hija Gala a pocos días de dar a luz: "Subiremos la dosis de mimos"

En la recta final de su segundo embarazo, Violeta Mangriñán ha tenido que hacer frente a otro revés de salud. En esta ocasión no ha sido por ella misma, sino por su hija Gala. Tal y como ha contado a sus seguidores, hace unos días la pequeña empezó a encontrarse mal, aunque ha sido ahora a raíz de que le saliera un sarpullido en la piel cuando ha decidido acudir al médico para descartar una posible varicela o escarlatina.

Violeta Mangriñán | Gtres

Son días complicados para la influencer, ya que ahora mismo carece de tranquilidad en su vida, por una cosa u otra. Violeta ha llevado un embarazo complicado con bastantes sustos relacionados con su salud, a lo que ahora se suma el estado de salud de su hija. Un motivo más de preocupación, y más a pocos días de dar a luz.

La influencer ha actualizado en stories de Instagram el estado de salud su hija, confirmando que se trata de un virus, y que el sarpullido que le ha salido en la piel forma parte del final de este cuadro vírico y no de algo más grave: "Al parecer ha pasado un virus estos días, no se sabe cuál, pero el sarpullido que le ha salido por el cuerpo es señal de que está finalizando un proceso vírico que por suerte no ha sido grave".

Violeta había publicado días anteriores algunos stories contando a sus seguidores que la pequeña no se encontraba muy bien, y que llevaba tres días sufriendo los síntomas de este virus, tales como fiebre y bajón. Además, la televisiva ha añadido que a este virus se le han sumado la salida de cuatro muelas, por lo que la pequeña no está pasando un buen momento.

La influencer, después de afirmar hace un par de días que sentía miedo por la llegada de Gia a pocos días de dar a luz, ha destacado que sigue con la teoría de que Gala está enferma porque siente que llega Gia.